اليوم السابع
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مطالبات بتوفير التأمين متناهى الصغر للصيادين ضد مخاطر الحوادث والوفاة

الأحد، 06 سبتمبر 2020 02:00 ص
مطالبات بتوفير التأمين متناهى الصغر للصيادين ضد مخاطر الحوادث والوفاة مراكب صيد
كتب حسام الشقويرى

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طالب فوزى قنديل، وسيط تأمين، بضرورة توفير تغطيات تأمينية متناهية الصغر للصيادين ضد مخاطر الحوادث والوفاة نظرًا لما يتعرضون له من مخاطر أثناء رحلات الصيد، خاصة في أوقات النوات التي تتسبب في الكثير من حالات الوفاة وفقدان الأسر لعائلها المباشر.

وأكد قنديل في تصريحات لـ"اليوم السابع" ضرورة نشر الوعى التأميني، والوصول للشرائح البسيطة من المواطنين خاصة محدودي الدخل، من خلال النقابات وعلى رأسها نقابة الصيادين لافتًا إلى أنه يوجد منتجات تأمينية كثيرة ومنها المتناهية الصغر التي يمكن توفيرها، ومن أمثلتها تغطية تأمينية ضد مخاطر الوفاة أو الإصابة بحادث أو الوفاة الطبيعية، بقسط سنوي لا يتعدى 250 جنيهًا ويمكن تقسيطه على مدار العام، يحصل من خلالها الصياد على تغطية تأمينية بقيمة 50 ألف جنيه للوفاة الطبيعية و100 ألف في حال الوفاة بحادث .

يذكر أن صندوق التأمين التعاوني على مراكب الصيد، يصرف تعويضًا مقـداره 5 آلاف جنيه عن كل حالة وفاة على المركب لأى من العاملين عليها بالإضافة إلى التأمين ضد أخطار الفقد أو الهلاك الكلى غير المتعمد للمركب ويكون التعويض عنها بكامل مبلغ التأمين والحوادث التـي يترتب عليها تلفًا جزئيًا للمركب بالتصادم أو الشحط أو الحريق الجزئي غيـر المتعمد ويكون التعويض عنها بنسبة 50% من قيمة الإصلاحات.

والتأمين متناهى الصغر" هو كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص، لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها، مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، فى الفروع المنصوص عليها بالقرار، على ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين عن 100 ألف جنيه.

 

 

 


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