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طارق شوقى : هناك من يستخدم كل الأساليب الشيطانية لعرقلة تطوير التعليم

الأحد، 06 سبتمبر 2020 12:44 ص
طارق شوقى : هناك من يستخدم كل الأساليب الشيطانية لعرقلة تطوير التعليم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم الإبلاغ عن صفحة مزيفة تنتحل اسم وزارة التربية والتعليم ولها تأثير في نشر شائعات مغرضة.
 
وتابع وزير التربية والتعليم على جروب محبى الدكتور طارق شوقى على الواتس آب، أن هناك من يبذل كل الجهد ويستخدم كل الأساليب الشيطانية لعرقلة تطوير التعليم المصرى، وقد أصاب البعض مسُ من الجنون لنجاح مصر فى هذه المرحلة، ويجب أن نكون يقظين جدا في هذا التوقيت. 
 
وأوضح وزير التربية والتعليم أن هناك صفحة واحدة الوزارة على فيس بوك  وعنوانها: على هذا الرابط:
 
 
 
 

التربية والتعليم

صفحة مزيفة

صفحة وزارة التربية والتعليم

اخبار مصر

اخبار مصرية

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