ضبط 2 مقهى لتقديمهما الشيشة بالمخالفة للقانون جنوب الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة محمد سيد سليمان رئيس المركز، حملة موسعة داخل مدينة إسنا، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المقاهى والكافيتريات، فى إطار متابعة الالتزام بتطبيق المعايير والاشتراطات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد لعمل المطاعم والكافيهات والمحال التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2 حالة تقديم مقهى لشيشة بالمخالفة، و3 حالات مخالفة لقرار الغلق، و4 محاضر نظافة، كما تم ضبط 23 محضر إشغال طريق، ومحاضر بائع متجول، و19 إزالة إدارية، ومحضر منشأة بدون ترخيص.

على صعيد آخر، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، أمس الجمعة، بحملة موسعة لرفع المخلفات والقمامة داخل مدينة إسنا والقرى التابعة لها، حيث تم رفع 55 طن مخلفات صلبة وقمامة على مستوى دائرة المركز.

وكانت قد شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وفى ضوء تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة من المهد، وأوضح العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة أن قرارات الإزالة تضمنت 3 حالات بناء على أملاك الدولة بمسطح إجمالى 295 م2، وحالة تعد على الطرق بطريق الرواجح بناء 3 محلات على مساحة 70م2، و11 حالة بناء بدون تراخيص على مساحة 1100 م2، وحالة إزالة لأسوار على أراضى زراعية على مساحة 3200م2، وحالة أسوار على مساحة 80 م2.