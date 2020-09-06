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ضبط سائق لسرقته مليون و600 ألف جنيه من داخل فيلا بالتجمع

الأحد، 06 سبتمبر 2020 12:46 ص
ضبط سائق لسرقته مليون و600 ألف جنيه من داخل فيلا بالتجمع ضبط سائق لسرقته مليون و600 ألف جنيه
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على سائق لقيامه بسرقة أكثر من مليون جنية من داخل فيلا بالتجمع، وحرر محضر بالواقعة. تلقت قسم التجمع، بلاغا من صاحب فيلا بأحد الكمبوندات بدائرة القسم، مفادة اكتشافة سرقة مليون و600 ألف جنيها من داخل الفيلا الخاصة به، وانتقل رجال المباحث الى المكان، بفحص الكاميرات تبين أن وراء الحادث سائق، وتم القبض على المتهم وتم إعادة مليون و200 جنيه، وتبين قيام المتهم بانفاق باقى المبلغ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات. الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا. كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.


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