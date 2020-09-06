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شعبة المعادن الثمينة: مبيعات الذهب 40% فقط وهبوط الطب على المشغولات

الأحد، 06 سبتمبر 2020 12:00 ص
شعبة المعادن الثمينة: مبيعات الذهب 40% فقط وهبوط الطب على المشغولات ذهب
كتب إسلام سعيد

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قال ناجي فرج عضو مستشار وزير التموين لصناعة الذهب وعضو شعبة المعادن الثمينة، إن مبيعات الذهب تسجل 40% فقط بتراجع كبير في المبيعات جراء هبوط الطلب على المشغولات الذهبية خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع الأسعار.

وأضاف في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المستهلك يترقب تغيرًا كبيرًا في الأسعار حتي يتجه للشراء، خاصة أن الفترة الحالية لا تشهد أي مناسبات، لكن مع عودة السياحة جزئيًا نتوقع حدوث رواج محدود الفترة المقبلة.

كان تقرير مجلس الذهب العالمى كشف تراجع وهبوط الطلب على الذهب، خلال الفترة أبريل إلي يونيو 2020 فى مصر بنسبة 70% مقارنة بنفس الفترة من 2019، حيث وصل حجم المبيعات إلى 1.7 طن مقارنة بـ5.5 طن.

وكشف التقرير عن أن حجم المبيعات للمشغولات فى معظم الدول تراجعت بنسب متفاوتة، حيث بلغ التراجع فى الإمارات العربية المتحدة نسبة 86% والسعودية بنسبة 80%والكويت بنسبة 35%

وأثبتت التقرير أن تراجع حجم المبيعات الإجمالى فى مصر انخفض بنسبة 31% للنصف الأول من عام 2020 وانخفض حجم الشراء الاستثمارى (سبائك وعملات) بنسبة 10% مقارنة بسنة 2019.

 


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