روسيا تعلن وجود دول منتمية للناتو تكثف وجودها العسكري في البحر الأسود

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أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويجو، أن دولا أجنبية خارج المنطقة ومنضوية تحت حلف الناتو كثفت في الآونة الأخيرة وجودها العسكري في مياه البحر الأسود.



وقال شويجو - في تصريحات متلفزة نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية يوم السبت، إن "أسطولنا لا يتنقل ذهابا وإيابا أمام سواحل سان-فرانسيسكو (الأمريكية)، لكن أسطولهم (دول الناتو) ينتشر في البحر الأسود".



وشدد شويجو على أنه تم رصد وجود متزايد للسفن والقوات البحرية للدول من خارج المنطقة، مشيرا إلى أن مثل هذا الوجود بات شبه دائم.



وتساءل "ماذا يفعلون هناك؟ نحن بالطبع نقوم بكل شيء لمنع وجود أي تهديد لبلادنا، أيا كان مصدره وطبيعته".



وكان الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرج قد قال - في وقت سابق - إن حلف شمال الأطلسي يعتبر مياه البحر الأسود منطقة استراتيجية بالنسبة إليه وهو ينوي تعزيز وجوده العسكري هناك.