رئيس مالى المستقيل يغادر بلاده متوجها إلى أبوظبى

قال مستشار لرئيس مالي المستقيل إبراهيم أبو بكر كيتا إن كيتا غادر البلاد اليوم السبت للخضوع للعلاج في أبوظبي، وقال مامادو كمارا لرويترز "لقد غادر هذا المساء متوجها إلى أبوظبي...إنها زيارة طبية تستغرق ما بين 10 و15 يوما".
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قال مستشار لرئيس مالي المستقيل إبراهيم أبو بكر كيتا إن كيتا غادر البلاد اليوم السبت للخضوع للعلاج في أبوظبي، وقال مامادو كمارا لرويترز "لقد غادر هذا المساء متوجها إلى أبوظبي...إنها زيارة طبية تستغرق ما بين 10 و15 يوما".
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