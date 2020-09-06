حريق هائل فى ريف مصياف بسوريا وفرق الإطفاء لم تسيطر عليه حتى الآن.. صور

ذكى مكاوى

حرائق كبيرة تشهدها الاراضى السورية لليوم الثالث على التوالى، فما زالت النيران تلتهم مساحات واسعة من الأراضي في عدد من المناطق السورية، حيث امتدت تلك الحرائق لغابات صلنفة من محافظة اللاذقية إلى الجبال داخل ريف مصياف وحمص وحماة، دون أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة عليها حتى الآن، وبعض الحرائق مستمر منذ أيام، كما فى عين الكروم بمنطقة الغاب، وفي جبال مصياف في المحافظة ذاتها.



حريق هائل فى ريف مصياف

وخلال الساعات الماضية اندلعت الحرائق بكثافة داخل ريف مصياف، كما تداول رواد موقع تويتر تلك الحرائق بصورة كبيرة حيث تفاعلوا معها بنشر صوراً لها.