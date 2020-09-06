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التعليم تؤكد تطبيق إجراءات كورونا الاحترازية بالمدارس وتوفير بوابات للتعقيم

الأحد، 06 سبتمبر 2020 01:00 ص
التعليم تؤكد تطبيق إجراءات كورونا الاحترازية بالمدارس وتوفير بوابات للتعقيم طلاب المدارس
محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة، إنه سيتم توفير بوابات تعقيم فى المدارس بداية مع دخول العام الدراسى المقبل، موضحة أن المدارس الثانوى يوجد فيها بوابات تعقيم بالفعل منذ امتحانات الثانوية العامة 2019،2020، وسيتم استكمال باقى المدارس الثانوى ووضع بوابات تعقيم عليها.

وأوضحت المصادر، أن جميع المدارس ملزمة بتوفير أدوات التعقيم وتطبيق كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع دخول العام الدراسى الجديد، قائلة: ضمان السلامة والحافظ على صحة الطلاب من أولويات خطة وزارة التربية والتعليم استعدادا للعام الدراسى المقبل، مشددة على أنه سيتم تحقيق التباعد بين الطلاب وتخفيف الكثافات الطلابية وارتداء الكمامات وأيضا الالتزام بالتعقيم.

ويعقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الثلاثاء المقبل مؤتمرا صحفيا لأعلان تفاصيل شكل العام الدراسى الجديد وعدد أيام الحضور بين الطلاب والمعلمين حسب الصفوف الدراسية.


وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ترأس فى وقت سابق اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي (عبر الفيديو كونفرانس) لمناقشة القرارات الخاصة بتنظيم الدراسة والإجازات للعام الدراسي المقبل 2020-2021، والذي سيبدأ يوم 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).

ووافق المجلس على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).

ووفقًا للقرارات، يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).

 

ووافق المجلس على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.
 


التربية والتعليم

شكل العام الدراسى الجديد

الحضور بالعام الدراسى الجديد

تداعيات كورونا

اليوم السابع بلس

كورونا

علاج كورونا

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