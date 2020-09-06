استعدادات لتنظيم أول سباق هجن لموسم 20/21 أكتوبر المقبل بجنوب سيناء

جنوب سيناء - محمد حسين

يستعد الاتحاد المصرى للهجن لتنظيم أول سباق هجن للموسم الجديد فى أكتوبر القادم بمناسبة انتصارات أكتوبر .وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهحن لـ"اليوم السابع"، إن المهرجان افتتاح لموسم السباقات 20/21 والمتوقع أن يشهد منافسات قوية .

وأشار إلى أنه تم بنجاح الانتهاء من السباق التنشيطى كبروفة تحضيرية لانطلاقة موسم السباقات من مضمار شرم الشيخ وبمشاركة كل نحو ألف هجين من كل محافظات مصر بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء .

وأضاف أن سباقات الهجن خلال الموسم الجديد ستغطى كل محافظات مصر من خلال أندية الهجن بكل محافظة تنظم فعاليات متواصلة تستمر حتى نهاية الموسم والمتوقع ابريل من العام القادم .

يذكر انه اختتمت فى مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء السبت فعاليات مهرجان سباق الهجن التنشيطى الأول بعد 3 أيام من المنافسات بين الهجانة من مختلف محافظات مصر.

وسلم عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن المنظم للفعاليات ومحمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ جوائز تشجيعية للفائزين بأول المراكز. وأعلنت لجنة التحكيم أسماء أول عشر فائزين فى كل شوط تم طوال فترة السباقات وعددها 29 شوطا، وهى 3 أشواط افتتاحية و26 شوطا متواليا .