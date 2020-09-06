اليوم السابع
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الأحد، 06 سبتمبر 2020 02:20 ص
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ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مسجد بنجلاديش إلى 21 شخصًا

الأحد، 06 سبتمبر 2020 02:00 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مسجد بنجلاديش إلى 21 شخصًا شرطه بنجلاديش
كتب وكالات

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ارتفعت حصيلة القتلى جراء انفجار الغاز الذى هز مسجد "بيت الصلاة الجامع" فى مقاطعة نارايانجانج فى بنجلاديش، إلى 21 شخصًا، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

 

وأسفر الانفجار الذى وقع فى مسجد، حتى الآن عن مقتل 21 شخصًا بينهم طفل وإمام ومؤذن المسجد، وقتل معظمهم متأثرين بحروق بالغة أصيبوا بها نتيجة الحادث.

 

ووقع الانفجار مساء أمس الجمعة، عندما كان المصلون على وشك الانتهاء من صلاة العشاء فى مسجد "بيت الصلاة الجامع" فى مقاطعة نارايانجانج، التى تبعد حوالى 25 كيلومترًا من جنوب العاصمة دكا.

 

وكشفت السلطات المحلية عن وجود خط أنابيب للغاز يمر أسفل المسجد، وتسبب ترسيب به إلى داخل المبنى إلى انفجار عندما حاول أحد الحاضرين تشغيل مكيف هواء، وأفادت التقارير الأولية بمقتل 13 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين.

 

 


انفجار مسجد بنجلاديش

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