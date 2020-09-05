اليوم السابع
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94 مليون برميل زيت حصيلة استقبال وتداول ميناء الحمرا البترولى خلال عام

السبت، 05 سبتمبر 2020 09:48 ص
94 مليون برميل زيت حصيلة استقبال وتداول ميناء الحمرا البترولى خلال عام المهندس طارق الملا وزير البترول خلال الجمعية
كتبت مروة الغول

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أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن تطور نتائج أعمال قطاع البترول فى منطقة ميناء الحمراء البترولى عاماً بعد الآخر يتحقق مدفوعاً برغبة قوية فى الاستفادة من إمكانيات الميناء المتميزة، وأن الجولة التفقدية لرئيس الوزراء بالميناء مؤخراً وافتتاحه مشروع تطوير تسهيلات الشحن البحرى أوضحت بقوة أن خطط قطاع البترول تحظى بمتابعة ودعم قوى من الحكومة والقيادة السياسية، وهو ما يعطى دفعة قوية لمزيد من العمل والإنجاز، جاء ذلك خلال رئاسته الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركتى بترول الصحراء الغربية (ويبكو) وبدر-1 عن العام المالى 2019 / 2020 بالفيديو كونفرانس.
 
وأكد الملا استمرار تقديم الدعم الكامل لشركة بدر-1 التى تمتلكها هيئة البترول بالكامل لاستمرار زيادة إنتاجها وتحقيق الاستدامة لتعظيم موارد مصر البترولية فى إطار استراتيجية الوزارة الجارى تنفيذها، وأشاد بالنتائج المحققة فى أعمال تطوير الميناء وكذلك فى منطقة بدر1 بالصحراء الغربية وزيادة الإنتاج البترولى بها ليصل إلى أكثر من مليون برميل سنوياً، بنسبة زيادة 11% على المخطط، وشدد على أهمية الالتزام الكامل بالخطط الموضوعة سواء بالنسبة لإنشاء المستودعات الجديدة أو بالنسبة لمشروعات رفع كفاءة التسهيلات بمنطقة بدر1، مع الالتزام المطلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية واشتراطات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العاملين وضمان كفاءة تنفيذ العمليات.
 
من جانبه أوضح المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة ويبكو أهم نتائجها خلال العام المالى الماضى، حيث نجح ميناء الحمرا البترولى فى استقبال وتداول نحو 94 مليون برميل زيت خام من خلال تسهيلات الميناء بمتوسط 275 ألف برميل يومياً، كما أشار إلى الانتهاء من تطوير تسهيلات الشحن البحرى بالميناء بإنشاء خط بحرى جديد بطول 8 كم وكذلك شمندورة الربط البحرى باستثمارات حوالى 100 مليون دولار ، وأشار إلى إطلاق ويبكو لأحدث تطبيقات SAP العالمية الرائدة فى مجال نظم الإدارة المتكاملة لموارد المؤسسة ERP وتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى، كما عرض الموقف التنفيذى للمشروعات  الجارى تنفيذها لزيادة طاقة الميناء.
 
واستعرض مسعود نتائج أعمال شركة بدر -1 التى نجحت فى إنتاج مليون و15 ألف برميل زيت خلال العام المالى الماضى من منطقة بدر1، مشيراً لحفر بئرين استكشافيين و3 آبار تنموية باستثمارات نحو 21 مليون دولار أضافت نحو 5.7 مليون برميل مكافئ للاحتياطى المؤكد بالمنطقة، وأضاف أنه جارى تنفيذ مشروعات جديدة لرفع كفاءة تسهيلات الشركة بزيادة قدرة ضواغط الغاز من خلال إضافة ضاغطتين جديدين باستثمارات نحو 6.6 مليون دولار، كما أوضح موقف إنشاء مستودع جديد للزيت الخام بالمنطقة لزيادة الطاقة التخزينية بنحو 33% لتأمين عمليات استقبال الزيت الخام المنتج من شركات برج العرب وبتروسنان وبتروفيوم للبترول.

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