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735 طالبا وطالبة أدوا الكشف الطبى للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة القناة

السبت، 05 سبتمبر 2020 05:25 م
735 طالبا وطالبة أدوا الكشف الطبى للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة القناة الدكتورة ماجده هجرس رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية - السيد فلاح

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قالت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، إن الإدارة الطبية بجامعة قناة السويس، استقبلت حتى اليوم السبت 735 طالبا وطالبة للكشف الطبى للراغبين الالتحاق بالمدن الجامعية .

وتابعت حيث تقدم 455 طالبا من فرق النقل و280 من الطلاب المستجدين بمختلف الكليات

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الخطوات التى يتم إجراؤها هذا العام تختلف عن السنوات السابقة، وذلك تطبيقا لكافة الإجراءات الاحترازية وتقليل الزحام والتكدس أثناء الكشف الطب مع تحديد ساحات انتظار خارجية لأولياء الأمور والطلاب لتفادى الازدحام داخل الإدارة أو الانتظار فى الشمس فترات طويلة

طالب الدكتور محمد شقيدف الطلاب التسجيل للكشف الطبى من خلال رابط التقدم للطلاب الجدد

https://bit.ly/3kJsHQn

ورابط التقدم لطلاب المدن الجامعية

https://bit.ly/31SRU2g

 

 


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