اليوم السابع
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605 مليون جنيه تعويضات التأمين على الحرائق فى مصر خلال 6 شهور

السبت، 05 سبتمبر 2020 08:00 ص
605 مليون جنيه تعويضات التأمين على الحرائق فى مصر خلال 6 شهور حريق - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إجمالي التعويضات المسددة للتأمين على الحرائق في مصر وبلغت نحو 605 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو لعام 2020، ليستحوذ على 10.92% من قيمة التعويضات المسددة من شركات تأمين الممتلكات، وتصدر فرع العلاج الطبي قائمة التعويضات المسددة بنسبة 35.18%، يليه السيارات التكميلية بنسبة 31.93%، ثم قطاع البترول بنسبة 9.96%.
 
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية ، إن إجمالي قيمة أقساط شركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى يونيو عام 2020 بلغت 18.5 مليار جنيه مقارنة مع 16.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2019 بنسبة نمو 12%، موزعة بين 7.7 مليار جنيه قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى مايو لعام 2020 مقارنة مع 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2019 بنسبة انخفاض 2.6%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال  10.8 مليار جنيه مقارنة مع 8.6 مليار جنيه بنسبة نمو 25.4%.
 
وأضافت الهيئة، في تقريرها الشهري، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن إجمالي قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين بلغت 9.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو لعام 2020 مقارنة بقيمة 7.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2019 بنسبة نمو 20.7%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 5.5 مليار جنيه مقابل مع 4.2 مليار جنيه بنسبة نمو 30.5%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 4 مليارات جنيه مقابل 3.7 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 9.4%.
 
 
وأظهرت بيانات هيئة الرقابة المالية، أن إجمالي قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري والتكافلي بلغت 18.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو لعام 2020 مقابل 16.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 12%، موزعة بين إجمالي الأقساط المحصلة للتأمين التجاري 15.2 مليار جنيه مقابل 14.6 مليار جنيه بنسبة نمو 3.6%، وبلغت إجمالي الأقساط المحصلة للتأمين التكافلي 3.4 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه بنسبة نمو 77.1%.
 
وأوضحت الهيئة، أن إجمالي قيمة التعويضات المسددة للتأمين التجاري والتكافلي بلغت 9.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو لعام 2020 مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 20.7%، موزعة بين إجمالي الأقساط المحصلة للتأمين التجاري 8.8 مليار جنيه مقابل 7.5 مليار جنيه بنسبة نمو 17.7%، وبلغت إجمالي الأقساط المحصلة للتأمين التكافلي 756.3 مليون جنيه مقابل 439.6 مليون جنيه بنسبة نمو 72%.
 

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