5 علاجات طبيعية للعلاج والوقاية من هشاشة العظام

كتبت هند عادل

الأمراض المتعلقة بالعظام شائعة في الغالب بين كبار السن وتتطلب اهتمامًا فوريًا ، يمكن أن تؤدي هشاشة العظام إذا تركت دون علاج إلى كسور العظام الخطيرة الناجمة، ويسمى مرض العظام الذي يحدث فيه تكوّن أقل للعظام أو فقدان العظام أو كليهما في الجسم بهشاشة العظام ينتج عن هذا ضعف العظام إلى حد أن هناك مخاطر متزايدة للكسور حتى بسبب الأنشطة الأقل كثافة مثل العطس أو السعال أو النتوءات الطفيفة، ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS غالبًا ما تظل أعراض هشاشة العظام غير متوقعة لأنها تتضمن أعراضًا شائعة مثل الانحناء أو آلام الظهر أو فقدان الطول أو الكسور.

يمكن أن يصاب البالغون والمراهقون والأطفال بهذا المرض هناك عدة عوامل تساهم في تطور مرض هشاشة العظام لدى البشر تتضمن بعض العوامل:

الجنس: خلال السنوات الأولى من الانتقال نحو سن اليأس والسنوات الأولى بعد انقطاع الطمث ، من المرجح أن تفقد النساء كثافة عظامهن هذا يجعل النساء أكثر عرضة لهذا المرض من الرجال.

الصحة: ​​الجسم غير الصحي أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام حيث أن العظام أكثر عرضة للأمراض والالتهابات وقد ينتهي بها الأمر بالضعف.

علم الوراثة: إذا كان مرض هشاشة العظام منتشرًا في العائلة ، فمن المرجح أن يصاب الشخص به أيضًا.

العمر: يعد هذا أحد العوامل الأكثر وضوحًا لتطور هشاشة العظام لأنه بعد سن الأربعين ، يبدأ كل إنسان يفقد كثافة عظامه تدريجياً.

5 طرق طبيعية للعلاج والوقاية من هشاشة العظام



الحصول على قسط من الراحة: يعد النوم جزءًا مهمًا من جدول الشخص ، وقد يؤدي عدمه إلى الإصابة بأمراض واختلالات هرمونية، ارتبط الحصول على أقل من ست ساعات من النوم بتطور العظام ومشكلات صحية أخرى.

التمرين: يمكن أن تساعد ممارسة التمارين المكثفة في تطوير أنسجة عضلية جديدة يمكن أن تساعد في الوقاية من هشاشة العظام.

تناول الطعام الصحي: للوقاية من هشاشة العظام ، قم بتضمين الأطعمة قليلة السكر والكافيين والصوديوم والغنية بالكالسيوم والمغنيسيوم والبروتين والفيتامينات D و K ، إلخ.

الإقلاع عن التدخين: يمكن أن يؤثر التدخين ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، بشكل سلبي على صحة العظام ويؤدي إلى الإصابة بهشاشة العظام، الكادميوم الموجود في السجائر يمكن أن يعزز فقدان العظام. علاوة على ذلك ، يمكن أن يعيق تدخين السجائر استخدام الجسم الفعال لفيتامين د ، وهو عنصر أساسي لامتصاص الكالسيوم.

انخفاض تناول الكحول: ارتبط استهلاك الكحول بكميات غير معتدلة بانخفاض تخليق العظام. لذلك ، ينصح بتقليل تناول الإيثانول.