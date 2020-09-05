3 حرائق بسبب الطقس السيئ فى محافظ قنا

قنا - فريق المحافظات

شهدت عدد من مراكز محافظة قنا، اليوم السبت، نشوب 3 حرائق بسبب الطقس السيئ، ولم تسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا إخطارا من قوات الحماية المدنية يفيد نشوب حريق بعدد من أشجار النخيل والعنب، بقرية حجازة التابعة لمركز قوص، وتمت السيطرة على الحريق من قبل القوات المدنية بقنا بقيادة العقيد هانى الأتربى.

وفى ذات السياق، نشب حريق آخر بمنزل بقرية الشرقى بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي، ولم يسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين، كما نشب حريق آخر بعصارة قصب، وجاري السيطرة على الحريق قبل امتداده للمناطق المجاورة، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.