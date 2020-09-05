اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 06:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل زراعة الغربية يشدد على متابعة عمليات صرف الأسمدة للمزارعين

السبت، 05 سبتمبر 2020 05:54 م
وكيل زراعة الغربية يشدد على متابعة عمليات صرف الأسمدة للمزارعين
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدد المهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، على عموم المديرية ومديرى الإدارات الزراعية والتعاونية على متابعة الأسمدة فى الجمعيات، ولابد من توافرها، وفى حالة عدم وجود أسمدة بالجمعية يتم تحويل المزارعين إلى جمعية مجاورة لصرف الأسمدة، لحين إضافة أسمدة لها، جاء ذلك أثناء اجتماعه مع مديري عموم المديرية ومديري الإدارات الزراعية والتعاونية ومهندسي حماية الأراضى.

كما شدد على التطهير المستمر للمجارى المائية سواء رى أو صرف ومتابعة عملية التطهير من المشرف ومفتش القطاع ورئيس الوحدة ومفتش الأراضى والمياه حتى نضمن جوده التطهير، مع ضرورة إخطار المديرية بكل حالات التعدى من عام 2011 وحتى تاريخه بالنسبة للحالات التي لم يتم إزالتها والمحددة.

وأشار إلى ضرورة التصدى لحالات التعدى فى الحال وازالتها وفى حاله تراخى اى مدير اداره فى التصدى لحالات التعدى سوف يتم اقالته مع مراعاة ادخال الحصر مبكرا حتى يتمكن المزارعين من صرف الأسمدة.

وشدد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، على مراعاة التنسيق بين قسم الإنتاج الحيوانى وقسم حماية الأراضى بخصوص المعاينات التى تتم لاستخراج تراخيص تشغيل للمزارع للتأكد من تاريخ التعدى بالنسبة للمبنى المستخدم كمزرعة مع فتح سجل بالجمعيات التى تقوم بصرف أسمدة لمزارعين حائزين بجمعيات أخرى لإثبات عمليات الصرف بالسجل، لأنهم غير مدرجين بسجلات صرف الأسمدة بها.

IMG-20200905-WA0003
 

 

IMG-20200905-WA0004
 

 

IMG-20200905-WA0005
 

 


اخبار عاجله

زراعة الغربية

وكيل زراعة الغربية

الأسمدة الزراعية

زراعات الغربية

وكيل وزارة الزراعة بالغربية

الإنتاج الحيوانى

وزارة الزراعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السعودية تعلن ترميم منزل ضابط المخابرات البريطانى "لورانس العرب" لجذب السياح

السعودية تعلن ترميم منزل ضابط المخابرات البريطانى "لورانس العرب" لجذب السياح

تفاصيل فصل 3 عاملين بالبريد أضربوا عن العمل 2014.. الحيثيات: الإضراب محظور فى الوظيفة العامة.. والمفصولون حرضوا زملاءهم بإغلاق المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية.. وعدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة

تفاصيل فصل 3 عاملين بالبريد أضربوا عن العمل 2014.. الحيثيات: الإضراب محظور فى الوظيفة العامة.. والمفصولون حرضوا زملاءهم بإغلاق المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية.. وعدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة

الإعدام شنقا لطالب ثانوى قتل مواطنا لسرقة 200 جنيه فى السلام

الإعدام شنقا لطالب ثانوى قتل مواطنا لسرقة 200 جنيه فى السلام

بلومبيرج تكشف بيع شركات الطيران "بيجامات" وسودانى لتعويض خسائر كورونا

بلومبيرج تكشف بيع شركات الطيران "بيجامات" وسودانى لتعويض خسائر كورونا

شركة مياه القاهرة تعدل مواعيد قطع الخدمة عن 10 مناطق بالمحافظة غدا

شركة مياه القاهرة تعدل مواعيد قطع الخدمة عن 10 مناطق بالمحافظة غدا

تهرب من ضرائب بقيمة 11 مليار جنيه.. قصة سقوط رجل الأعمال صلاح دياب.. فيديو

تهرب من ضرائب بقيمة 11 مليار جنيه.. قصة سقوط رجل الأعمال صلاح دياب.. فيديو

قطع مياه الشرب عن عدة مناطق فى القاهرة غدا لمدة 17 ساعة

قطع مياه الشرب عن عدة مناطق فى القاهرة غدا لمدة 17 ساعة

حصاد الجولة 24 بالإيجبشيان ليج.. الأهلى يرفع شعار فاضل على الحلو 11نقطة.. الزمالك عقدة بيراميدز.. أبو جبل يحافظ على الكلين شت.. سقوط مدوٍ للإسماعيلى.. 4 أهداف قاتلة و5 للأجانب.. انتفاضة للإنتاج.. وظهور شيكابالا

حصاد الجولة 24 بالإيجبشيان ليج.. الأهلى يرفع شعار فاضل على الحلو 11نقطة.. الزمالك عقدة بيراميدز.. أبو جبل يحافظ على الكلين شت.. سقوط مدوٍ للإسماعيلى.. 4 أهداف قاتلة و5 للأجانب.. انتفاضة للإنتاج.. وظهور شيكابالا

الداخلية تضبط 10 مطلوبين لحبل المشنقة و292 هاربا من المؤبد.. فيديو

الداخلية تضبط 10 مطلوبين لحبل المشنقة و292 هاربا من المؤبد.. فيديو

سقوط سيول بالمناطق الجبلية فى الكيلو 85 طريق "قنا - سفاجا".. صور

سقوط سيول بالمناطق الجبلية فى الكيلو 85 طريق "قنا - سفاجا".. صور

النائب العام يحيل "سيدة المحكمة" للجنايات بتهمة التعدى على ضابط شرطة

النائب العام يحيل "سيدة المحكمة" للجنايات بتهمة التعدى على ضابط شرطة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 5-9-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 5-9-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة