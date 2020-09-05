وكيل زراعة الغربية يشدد على متابعة عمليات صرف الأسمدة للمزارعين

الغربية مصطفى عادل

شدد المهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، على عموم المديرية ومديرى الإدارات الزراعية والتعاونية على متابعة الأسمدة فى الجمعيات، ولابد من توافرها، وفى حالة عدم وجود أسمدة بالجمعية يتم تحويل المزارعين إلى جمعية مجاورة لصرف الأسمدة، لحين إضافة أسمدة لها، جاء ذلك أثناء اجتماعه مع مديري عموم المديرية ومديري الإدارات الزراعية والتعاونية ومهندسي حماية الأراضى.

كما شدد على التطهير المستمر للمجارى المائية سواء رى أو صرف ومتابعة عملية التطهير من المشرف ومفتش القطاع ورئيس الوحدة ومفتش الأراضى والمياه حتى نضمن جوده التطهير، مع ضرورة إخطار المديرية بكل حالات التعدى من عام 2011 وحتى تاريخه بالنسبة للحالات التي لم يتم إزالتها والمحددة.

وأشار إلى ضرورة التصدى لحالات التعدى فى الحال وازالتها وفى حاله تراخى اى مدير اداره فى التصدى لحالات التعدى سوف يتم اقالته مع مراعاة ادخال الحصر مبكرا حتى يتمكن المزارعين من صرف الأسمدة.

وشدد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، على مراعاة التنسيق بين قسم الإنتاج الحيوانى وقسم حماية الأراضى بخصوص المعاينات التى تتم لاستخراج تراخيص تشغيل للمزارع للتأكد من تاريخ التعدى بالنسبة للمبنى المستخدم كمزرعة مع فتح سجل بالجمعيات التى تقوم بصرف أسمدة لمزارعين حائزين بجمعيات أخرى لإثبات عمليات الصرف بالسجل، لأنهم غير مدرجين بسجلات صرف الأسمدة بها.











