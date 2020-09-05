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وزير النقل يشهد اليوم احتفالية وصول الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة

السبت، 05 سبتمبر 2020 09:00 ص
وزير النقل يشهد اليوم احتفالية وصول الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة جرارات السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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يشهد المهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم السبت، احتفالية وصول الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية المتعاقد عليها مع شركة جنرال إلكتريك، حيث وصلت رصيف ميناء الإسكندرية أمس الجمعة، وتم البدء في إنزال الجرارات الجديدة، حيث تم شحنها من أمريكا بحرا وتضم هذه الدفعة 30 جرارا.
 
وقالت مصادر مسئولة لـ"اليوم السابع" إنه مع وصول الدفعة الخامسة سيرتفع عدد الجرارات الأمريكية التى وصلت إلى 100 جرار، ضمن تعاقد هيئة السكة الحديد على تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية، ووصل منها حتى الآن 70 جرارا على 4 دفعات فعليا.
 
وبدأت هيئة السكة الحديد فى إدخال هذه الجرارات الجديدة الخدمة  فى قطاع نقل الركاب بالسكة الحديد، لتحل محل الجرارات القديمة العاملة حاليا، حيث يتم إدخال الجرارات الجديدة الخدمة تباعا لتحل محل الجرارات القديمة.
 
يذكر أن هيئة السكة الحديد تعاقدت مع شركة جنرال إلكتريك" الأمريكية على لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد قبل زيادتها إلى 110 جرار، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، بجانب إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 575 مليون دولار، بجانب 440 مليون جنيه تكلفة الجرارات الـ10 المضافة، شاملا التعاقد على تدريب 30 مهندسًا و245 فنيًا بالسكة الحديد فى مصانع الشركة وتأهيلهم.
 
 

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