وزير الدفاع الروسى ينصح الجميع باستخدام لقاح روسيا ضد فيروس كورونا

كتب أحمد عرفة

كشف وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، عن حالته الصحية بعد تطعيمه باللقاح الروسى ضد فيروس كورونا المستجد، موضحًا أنه من أجل تبديد الشكوك الأخيرة بدأنا استخدام اللقاح من أنفسنا لنعرض عبر أمثلتنا الشخصية أن هذا الأمر آمن وفعال ويجعل الحياة أبسط بكثير.

ووفقا لموقع روسيا اليوم قال وزير الدفاع الروسى: "حالتى الصحية طبيعية، لم أتعرض لأى ارتفاع لدرجة الحرارة أو أى آثار جانبية. أنصح الجميع بتطعيم أنفسهم بهذا اللقاح".

وتعتبر روسيا أول دولة فى العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد وأطلق عليه اسم "سبوتنيك" تيمنا باسم أول قمر صناعي فى العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957.