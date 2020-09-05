وأشاد وزير الداخلية العراقي بتعاون المواطنين مع القوات الأمنية في القبض على الإرهابيين والمطلوبين وبسط الأمن والاستقرار في البلاد، قائلا :" تعاون المواطنين مع القوات الأمنية يبشر بالخير لترسيخ الأمان والسلام في كافة أرجاء البلاد".