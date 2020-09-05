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وزير الاتصالات: منظومة مصر الرقمية الجديدة لن تبنى دون بنية تحتية معلوماتية

السبت، 05 سبتمبر 2020 10:02 م
وزير الاتصالات: منظومة مصر الرقمية الجديدة لن تبنى دون بنية تحتية معلوماتية وزير الاتصالات
كتب عامر مصطفى

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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن مصر الرقمية هي مشروع ضخم، موضحاً أن هناك تعاونا مع وزارة العدل واستطلعنا تحريك الدعوات القضائية إلكترونية، قائلا: "خدمة التوكيلات المواطن يطرح الرقم القومي والمنظومة الإلكترونية تعمل بعدها وأقنعنا الخبراء على أن يكون العمل مميكنا بالكامل".

وأكد طلعت، خلال حوار لبرنامج 90 دقيقة، تقديم الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية المحور، أن منظومة مصر الرقمية الجديدة لن تبني دون بنية تحتية معلوماتية، موضحاً مصر تعمل على بناء بنية تحتية قوية، كما أن العاصمة الإدارية ستكون بها بنية تحتية قوية.

وتباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ تصدر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، قائمة القطاعات المرتفعة بنسبة 8.3%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 5.3%، تلاه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 5.3%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 4.9%، ثم قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة وخدمات النقل والشحن والموارد الأساسية بنسبة 1.9%، 1.3%، 1.2%، على التوالي، وجاء أخيراً قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.3%.


وزير الاتصالات

البنية التحتية

مصر الرقمية

الرقمنة

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