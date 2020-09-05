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وحدات المرور تواصل اليوم استقبال قائدى السيارات لتركيب الملصق الإلكترونى

السبت، 05 سبتمبر 2020 05:00 ص
وحدات المرور تواصل اليوم استقبال قائدى السيارات لتركيب الملصق الإلكترونى المرور -
كتب عبد الرحمن سيد

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تواصل وحدات المرور، على مستوى الجمهورية، اليوم السبت، قائدى السيارات لتركيب المصلق الإلكترونى للمركبات، بعد تحديد مهلة زمانية تنتهى فى 20 من شهر أكتوبر المقبل لتركيب الملصق، وسيتم  اتخاذ الإجراءات عقب انتهاء المهلة  للمتخلفين عن تركيب الملصق الإلكتروني، وكذلك استبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط)  باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف ، أرقام).  
 
وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية.. لتركيب الملصق الإلكترونى، واستبدال اللوحات المعدنية دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص، ويتم بعدها إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .
   
يُشار إلى إنه عقب انتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم كافة الخدمات المرورية لمالكى السيارات من استخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة إلا عقب تركيب الملصق الإلكترونى للمركبة.
 
وتيسيراً على المواطنين تم مد فترات العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءاً ولحين الإنتهاء من المنظومة، ويأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إدارة الحركة المرورية إلكترونياً.
 

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