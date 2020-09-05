وأضافت أن بيجون أبلغ السفير الروسي بأن استخدام هذا السلاح الكيميائي سيكون انتهاكا واضحا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيمائية، وأوضحت أن المسئول الأمريكي شدد خلال اللقاء على أن بلاده تدعو روسيا إلى التعاون الكامل مع التحقيقات الدولية بشأن هذا العمل.

كانت الحكومة الألمانية قد زعمت يوم الأربعاء الماضي أن المعارض الروسي أليكسي نافالني تعرض للتسمم باستخدام مادة "نوفيتشوك".

يذكر أن حالة نافالني الصحية قد تدهورت يوم 20 أغسطس الماضي، عندما كان داخل طائرة ركاب متوجهة من مدينة تومسك في شمال شرقي روسيا إلى العاصمة موسكو ..مما أدى لهبوط الطائرة بشكل اضطراري في مدينة أومسك في سيبيريا، وتم نقل المعارض إلى مستشفى محلي في حالة غيبوبة.