اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 01:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

هل يجوز الصلاة فى أرض مغتصبة.. أحد علماء الأوقاف يجيب

السبت، 05 سبتمبر 2020 12:09 ص
هل يجوز الصلاة فى أرض مغتصبة.. أحد علماء الأوقاف يجيب الصلاة - أرشيفية
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور هشام عبد العزيز، أحد علماء الأوقاف، إنه لا تصح الصلاة في أرض مغتصبة، مضيفا: "هذه المساجد بنيت بناء عشوائى وأرض مغتصبة ولا تجوز ولا تصح الصلاة بالأرض المغصوبة وجمهور العلماء متفق على هذا". وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المواجهة المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن لا يجوز بناء المساجد على الملك العام.

أظهر بث القنوات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لصلاة الجمعة، فضائح شبكة رصد الإخوانية، وكأنها توجه إليها رسالة مفادها نشكركم على حسن تعاونكم فى تدمير كل الأكاذيب بإذاعة ونشر صور مفبركة لصلاة الجمعة، بينما نقلتم دون قصد منكم طبعا صور المساجد الجديدة التى تم افتتاحها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ففضحتم أنفسكم بأنفسكم، الأمر الذى يؤكد أنكم لن تستطيعوا خداع المصريين.

ونقلت قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية صلاة الجمعة من المسجد الأزهر الشريف الذى شهد أعمال ترميم فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما نقلت الصلاة أيضًا من خلال 9 مساجد جديدة تم بناءها وافتتاحها فى عهد الرئيس، بالإضافة إلى 7 مساجد تم افتتاحها اليوم فى سيناء، وهو ما يؤكد فشل رصد الإخوانية فى خداع المصريين .

وكنا اليوم أمام فضيحة جديدة لجماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها الإعلامية، حيث نقلت شبكة رصد الإخوانية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بثا مباشرا لصلاة الجمعة عقب انتهاء الصلاة فى جميع المساجد بنحو 18 دقيقة، لتضمن التلاعب في الصور المنقولة على الهواء.


مخلفات البناء

التصالح في مخلفات البناء

البناء المخالف

الصلاة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأوقاف تختار "تقدير المصلحة وتنظيم المباح" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 11:21 م

هل يجوز شرعا بناء مساجد على أراض مغتصبة.. الأوقاف تجيب لـ تليفزيون اليوم السابع

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 08:54 م

وكيل الأوقاف لشئون المساجد يعلن افتتاح 314 مسجدا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 06:35 م

الأوقاف تؤكد التزام ووعى المصلين بضوابط صلاة الجمعة.. صور

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 05:28 م

وزير الأوقاف يفتتح 7 مساجد بجنوب سيناء ضمن خطة افتتاح 314 مسجدا خلال سبتمبر وأكتوبر.. مختار جمعة يؤكد تجاوز ما تم بناؤه من مساجد فى 6 سنوات ما يحدث بأى دولة.. والانتهاء من إحلال وتجديد وصيانة 3600 مسجد.. صور

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 04:17 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قطع الكهرباء عن 3 قرى بطنطا لمدة ساعتين بدءًا من السادسة صباح اليوم

قطع الكهرباء عن 3 قرى بطنطا لمدة ساعتين بدءًا من السادسة صباح اليوم

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تؤكد التزام ووعى المصلين بضوابط صلاة الجمعة

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تؤكد التزام ووعى المصلين بضوابط صلاة الجمعة

إغلاق مطلع كوبرى 6 بطريق الواحات لإصلاح كسر فى ماسورة مياه

إغلاق مطلع كوبرى 6 بطريق الواحات لإصلاح كسر فى ماسورة مياه

باختصار أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. إصابات كورونا في العالم تتجاوز 26.4 مليون والوفيات 868963.. قتلى وجرحى في انفجار بجورجيا..إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق في قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

باختصار أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. إصابات كورونا في العالم تتجاوز 26.4 مليون والوفيات 868963.. قتلى وجرحى في انفجار بجورجيا..إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق في قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الصحة: تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 16 وتعافى 890 مصابًا

الصحة: تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 16 وتعافى 890 مصابًا

وزير التعليم يكشف عن خطة العام الدراسى الجديد يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين

وزير التعليم يكشف عن خطة العام الدراسى الجديد يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين

صور.. الأهلي يغتال "الغزلان" بثنائية حمدي ومروان

صور.. الأهلي يغتال "الغزلان" بثنائية حمدي ومروان

صور العالم هذا المساء.. "تطبيع جديد مع إسرائيل" صربيا وكوسوفو توافقان على فتح سفارتيهما بالقدس.. عمال إنقاذ يبحثون عن الناجين تحت الأنقاض في بيروت لليوم الثاني.. عودة الدراسة فى "وهان" الصينية بؤرة تفشى كورونا

صور العالم هذا المساء.. "تطبيع جديد مع إسرائيل" صربيا وكوسوفو توافقان على فتح سفارتيهما بالقدس.. عمال إنقاذ يبحثون عن الناجين تحت الأنقاض في بيروت لليوم الثاني.. عودة الدراسة فى "وهان" الصينية بؤرة تفشى كورونا

النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة أروى بميت غمر

النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة أروى بميت غمر

سيدة مسنة تدعو للسيسى بعد استجابته لشكواها: "ربنا يراضيك وينجيك"..فيديو

سيدة مسنة تدعو للسيسى بعد استجابته لشكواها: "ربنا يراضيك وينجيك"..فيديو

رسميًا.. ميسي يعلن البقاء في برشلونة الموسم المقبل في بيان تاريخي

رسميًا.. ميسي يعلن البقاء في برشلونة الموسم المقبل في بيان تاريخي

ماذا يحتاج الأهلى من مباراة دجلة الليلة؟.. حصد النقاط الثلاثة لتأمين الصدارة.. الاقتراب من لقب الدورى.. تجاوز صدمة الخسارة من الزمالك.. تجاوز "محنة" المليون جنيه مع كهربا.. ومواجهة أزمة الغيابات الطاحنة

ماذا يحتاج الأهلى من مباراة دجلة الليلة؟.. حصد النقاط الثلاثة لتأمين الصدارة.. الاقتراب من لقب الدورى.. تجاوز صدمة الخسارة من الزمالك.. تجاوز "محنة" المليون جنيه مع كهربا.. ومواجهة أزمة الغيابات الطاحنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة