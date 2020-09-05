اليوم السابع
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هل التهاب اللسان علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

السبت، 05 سبتمبر 2020 10:00 ص
هل التهاب اللسان علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟ التهاب اللسان
كتبت فاطمة خليل

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هناك أعراض رئيسية لفيروس كورونا لكن توجد العديد من التقارير الواردة من الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس حول العالم تضيف المزيد من الأعراض إلى هذه الأعراض الرئيسية، ونظرًا لأن فقدان حاسة التذوق أو الشم هو أحد الأعراض، فإن إحدى النظريات التي ظهرت هي أن التهاب اللسان قد يكون أحد أعراض فيروس كورونا.. في هذا التقرير نتعرف على هل يمكن أن يكون التهاب اللسان حقًا أحد أعراض فيروس كورونا؟

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هل التهاب اللسان علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟
 

بحسب موقع جريدة "مترو" البريطانية فعلى الرغم من أنه من المحتمل أن يعاني شخص مصاب بالفيروس من عدم الراحة في لسانه أو فمه في نفس الوقت، فإن التهاب اللسان ليس من الأعراض الشائعة لفيروس كورونا.

وذكرت هيئة الصحة البريطانية NHS إن الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا هي كما يلي:

- ارتفاع درجة الحرارة - تشعر بالحرارة عند لمس ظهرك أو صدرك.

-سعال جديد ومستمر - يسعل كثيرًا لأكثر من ساعة، أو ثلاث نوبات سعال أو أكثر خلال 24 ساعة إذا كنت تعاني غالبًا من السعال ، فقد يكون هذا السعال أسوأ من المعتاد.

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-فقدان التذوق أو حاسة الشم - إما لا يمكنك تذوق أو شم أي شيء، أو طعم أو رائحة مختلفة عن المعتاد

 معظم الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس عادة ما يكون لديهم واحد على الأقل من هذه الأعراض الثلاثة، والنصيحة الموصى بها في هذا القضية هي الحصول على الفحص والعزل الذاتي بالمنزل وكذلك عزل أي شخص تعيش معه في المنزل أيضًا.

إذا كنت تعاني من التهاب في اللسان ولكن لا تظهر عليك أي من الأعراض الثلاثة المذكورة أعلاه، فمن المحتمل أنك لا تعاني من الفيروس.

قالت منظمة الصحة العالمية أن هناك أعراضًا أقل شيوعًا أيضًا، مثل: أوجاع وآلام الجسم، التهاب الحلق، إسهال، التهاب الملتحمة، صداع، طفح جلدي أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين تشمل الأعراض الأكثر خطورة ضيق التنفس وألم الصدر أو الضغط وفقدان القدرة على الكلام أو الحركة.

 

اعراض فيروس كورونا

اعراض كورونا

اعراض كورونا بالترتيب

فيروس كورونا

التهاب اللسان

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