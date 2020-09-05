اليوم السابع
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هروب فتيات قطر يفضح نظام الحمدين.. فيديو

السبت، 05 سبتمبر 2020 10:00 ص
هروب فتيات قطر يفضح نظام الحمدين.. فيديو تميم ــ الصورة المعتمدة

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تحذير أطلقته منظمة "النسويات القطريات" خوفا من تفشى ظاهرة هروب الفتيات خارج البلاد بحثا عن اللجوء الأجنبى لحمايتهن من تهديدات يتعرضن لها.

 

تفاصيل الأزمة بدأت بعدما أعلنت 3 فتيات قطريات هروبهن خارج البلاد مطلع هذا العام، وتحولت حساباتهن على السوشيال ميديا لمنصة لاستعراض المحاولات المتكررة من النظام القطرى، إما لاختطافهن أو لإرهابهن وإجبارهن على الصمت وعدم الحديث عن الانتهاكات فى قطر.

 

فى المقابل انطلق هاشتاج #حقوق-المرأة-القطرية لإعلان مطالب النساء فى قطر والتي تتمثل فى سن قانون يجرم التعنيف الأسرى واعتباره جناية، وترسيخ دور مؤسسات حماية المرأة والطفل من التعنيف، وحق المرأة فى الاستقلال والسفر دون تقييد ومعاملتها وفقا للدستور بالتساوى مع الرجل وإنهاء التعسف فى الإجراءات القانونية دون ولى أمر ودون اعتبارها ناقصة وإلغاء تصريح الموافقة على العمل من جانب الزوج ومشاركتها فى الولاية على أطفالها.

فمتى تحترم قطر حقوق المرأة وتعترف بالمساواة؟ .. تابع الفيديو التالى..

 


قطر

تميم

نظام الحمدين

هروب فتيات قطر

منظمة النسويات القطريات

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