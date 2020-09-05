نيويورك تايمز: كورونا يطيح بآمال الهند لتصبح قوى عالمية بعد تضرر اقتصادها

تحت عنوان "أزمة كورونا تطيح بأحلام الهند الكبيرة"، ألقت صحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد في الهند، وقالت إن طموح الدولة بأن تصبح قوى عالمية، وأن تحسن وضع الفقراء وتطور جيشها، تلقى ضربة بسبب التراجع الاقتصادى وزيادة الإصابات وانتشار شعور جماعى بعدم الراحة.

وقالت الصحيفة إن التأثير السلبى لكوفيد 19 على أحلام الهند يمكن حسه في الشوارع الصامتة في المنطقة الصناعية في سورات. يمكنك رؤيته في مصانع النسيج التي استغرقت أجيالًا لبنائها ولكنها تتلاشى الآن ، ولا تنتج حوالي عُشر القماش الذي اعتادت صنعه.

وأضافت "يمكنك رؤيته في الوجوه النحيلة للعائلات التي اعتادت على وضع اللمسات الأخيرة على الساري ولكن مع القليل من الأعمال ، باتوا الآن يقللون من استهلاك الخضار والحليب. يمكنك رؤيته في صالونات الحلاقة ومحلات الهواتف المحمولة الفارغة ، والتي هجرها المتسوقون حيث تضاءلت مدخراتهم الضئيلة إلى لا شيء."، على حد قول الصحيفة الأمريكية.

ووقف آشيش غوجاراتي ، رئيس جمعية المنسوجات في هذا المركز التجاري على الساحل الغربي للهند ، أمام مصنع مهجور بنظرة حزينة على وجهه وأشار إلى الطريق. "هل ترى تلك المدخنة؟ لم يكن الدخان يتوقف عن التصاعد منها."

وأوضحت الصحيفة أنه منذ وقت ليس ببعيد ، بدا مستقبل الهند مختلفًا تمامًا. لقد تفاخرت باقتصاد مزدحم أدى إلى انتشال الملايين من الفقر ، وبناء المدن الكبرى الحديثة والحصول على قوة جيوسياسية. كانت تهدف إلى منح شعبها أسلوب حياة أفضل ورفع طبقة الفقراء إلى طبقة وسطى ، وتحديث جيشها القديم ، لتصبح قوة سياسية واقتصادية إقليمية عظمى يمكن أن تنافس الصين يومًا ما ، أكبر قصة نجاح في آسيا.

وأضافت الصحيفة أن "الدمار الاقتصادي في سورات وفي جميع أنحاء البلاد يهدد العديد من تطلعات الهند. لقد تقلص الاقتصاد الهندي بشكل أسرع من أي دولة كبرى أخرى. وفقًا لبعض التقديرات ، يمكن أن ينزلق ما يصل إلى 200 مليون شخص مرة أخرى في براثن الفقر. العديد من شوارعها النابضة بالحياة عادة خالية ، حيث يخشى الناس من تفشي المرض."