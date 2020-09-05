اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 02:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

200 مليون شخص مهددون بالانزلاق إلى براثن الفقر مرة أخرى..

نيويورك تايمز: كورونا يطيح بآمال الهند لتصبح قوى عالمية بعد تضرر اقتصادها

السبت، 05 سبتمبر 2020 01:59 م
نيويورك تايمز: كورونا يطيح بآمال الهند لتصبح قوى عالمية بعد تضرر اقتصادها رئيس وزراء الهند - ناريندرا مودى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحت عنوان "أزمة كورونا تطيح بأحلام الهند الكبيرة"، ألقت صحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد في الهند، وقالت إن طموح الدولة بأن تصبح قوى عالمية، وأن تحسن وضع الفقراء وتطور جيشها، تلقى ضربة بسبب التراجع الاقتصادى وزيادة الإصابات وانتشار شعور جماعى بعدم الراحة.

 

وقالت الصحيفة إن التأثير السلبى لكوفيد 19 على أحلام الهند يمكن حسه في الشوارع الصامتة في المنطقة الصناعية في سورات. يمكنك رؤيته في مصانع النسيج التي استغرقت أجيالًا لبنائها ولكنها تتلاشى الآن ، ولا تنتج حوالي عُشر القماش الذي اعتادت صنعه.

 

وأضافت "يمكنك رؤيته في الوجوه النحيلة للعائلات التي اعتادت على وضع اللمسات الأخيرة على الساري ولكن مع القليل من الأعمال ، باتوا الآن يقللون من استهلاك الخضار والحليب. يمكنك رؤيته في صالونات الحلاقة ومحلات الهواتف المحمولة الفارغة ، والتي هجرها المتسوقون حيث تضاءلت مدخراتهم الضئيلة إلى لا شيء."، على حد قول الصحيفة الأمريكية.

 

 

ووقف آشيش غوجاراتي ، رئيس جمعية المنسوجات في هذا المركز التجاري على الساحل الغربي للهند ، أمام مصنع مهجور بنظرة حزينة على وجهه وأشار إلى الطريق. "هل ترى تلك المدخنة؟ لم يكن الدخان يتوقف عن التصاعد منها."

 

 

وأوضحت الصحيفة أنه منذ وقت ليس ببعيد ، بدا مستقبل الهند مختلفًا تمامًا. لقد تفاخرت باقتصاد مزدحم أدى إلى انتشال الملايين من الفقر ، وبناء المدن الكبرى الحديثة والحصول على قوة جيوسياسية. كانت تهدف إلى منح شعبها أسلوب حياة أفضل ورفع طبقة الفقراء إلى طبقة وسطى ، وتحديث جيشها القديم ، لتصبح قوة سياسية واقتصادية إقليمية عظمى يمكن أن تنافس الصين يومًا ما ، أكبر قصة نجاح في آسيا.

 

وأضافت الصحيفة أن "الدمار الاقتصادي في سورات وفي جميع أنحاء البلاد يهدد العديد من تطلعات الهند. لقد تقلص الاقتصاد الهندي بشكل أسرع من أي دولة كبرى أخرى. وفقًا لبعض التقديرات ، يمكن أن ينزلق ما يصل إلى 200 مليون شخص مرة أخرى في براثن الفقر. العديد من شوارعها النابضة بالحياة عادة خالية ، حيث يخشى الناس من تفشي المرض."


الهند

الاقتصاد الهندى

كورونا

كورونا في الهند

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"مستقبل وطن" ينقل السيدة المسنة للمستشفى.. وتدعو للرئيس:"ربنا يباركلك فى عيالك".. فيديو

"مستقبل وطن" ينقل السيدة المسنة للمستشفى.. وتدعو للرئيس:"ربنا يباركلك فى عيالك".. فيديو

الأهلى يتقدم بشكوى جديدة ضد عبد الله السعيد فى مركز التسوية والتحكيم

الأهلى يتقدم بشكوى جديدة ضد عبد الله السعيد فى مركز التسوية والتحكيم

ميسي يعود لتدريبات برشلونة الاثنين

ميسي يعود لتدريبات برشلونة الاثنين

ارتفاع درجات الحرارة غدا والرطوبة 90 % والعظمى فى القاهرة 37 درجة

ارتفاع درجات الحرارة غدا والرطوبة 90 % والعظمى فى القاهرة 37 درجة

رحيل يوسف والى عن عمر يناهز 89 عاما.. وزير الزراعة الأسبق أكد فى آخر حواراته ترويج الإخوان لشائعة المبيدات المسرطنة.. واعتبر ثورة 30 يونيو نتاج لفشل إدارة الجماعة.. وكشف عن عدم حصوله على راتب طوال عمله كوزير

رحيل يوسف والى عن عمر يناهز 89 عاما.. وزير الزراعة الأسبق أكد فى آخر حواراته ترويج الإخوان لشائعة المبيدات المسرطنة.. واعتبر ثورة 30 يونيو نتاج لفشل إدارة الجماعة.. وكشف عن عدم حصوله على راتب طوال عمله كوزير

السيسى يعزى السودان فى ضحايا الفيضانات ويؤكد استعداد مصر لتقديم الدعم

السيسى يعزى السودان فى ضحايا الفيضانات ويؤكد استعداد مصر لتقديم الدعم

تنسيق 2020 ..235 ألف طالب سجلوا بالمرحلة الثانية وغدا اخر موعد للتعديل

تنسيق 2020 ..235 ألف طالب سجلوا بالمرحلة الثانية وغدا اخر موعد للتعديل

رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

إصابة 14 مواطنا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزقازيق- بلبيس

إصابة 14 مواطنا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزقازيق- بلبيس

ضبط 472 شخص بتهمة تعديات على أملاك الدولة والزراعات ومخالفة البناء

ضبط 472 شخص بتهمة تعديات على أملاك الدولة والزراعات ومخالفة البناء

الداخلية تضبط 3748 سائقا لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

الداخلية تضبط 3748 سائقا لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

التعليم العالى تعلن مد فترة المرحلة الثانية للتنسيق حتى مساء الغد

التعليم العالى تعلن مد فترة المرحلة الثانية للتنسيق حتى مساء الغد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة