نيابة مصر الجديدة تستمع لأقوال المصابين فى حادث تصادم ميدان هارون الرشيد

كتب عبد الله محمود

استمعت نيابة مصر الجديدة، لأقوال المصابين في حادث تصادم 4 سيارات بميدان هارون الرشيد بمصرالجديدة، والذين أكدوا أن اختلال عجلة القيادة فى يد أحد سائقي السيارات السبب في وقوع الحادث الذي لم يستطع السيطرة علي الفرامل ووقع الحادث.

وتبين من التحقيقات تحت إشراف المستشار احمد عز المحامي العام الأول، أنه عقب ورود إخطار لقسم شرطة مصر الجديدة بحدوث تصادم 4 سيارات صباح اليوم، ما تسبب في تكدس مروري، تم الدفع برجال المرور لتيسيير الحركة، والاستعلام عن مصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.