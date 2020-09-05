نيابة أول طنطا تقرر حبس طبيب نفسى متهم بالتحرش بمرضاه 4 أيام على ذمة التحقيق

الغربية مصطفى عادل

أمرت نيابة أول طنطا بمحافظة الغربية بحبس الطبيب النفسى "ا.ا" 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالتحرش جنسيا بمرضاه داخل عيادته الخاصة.

وكانت نيابة أول طنطا بمحافظه الغربية قد فتحت تحقيقات موسعة مع الدكتور "ا.ا" في البلاغ المقدم ضده من 4 فتيات يتهموه بالتحرش جنسيا بهن أثناء العلاج، بعد زعمه بأن هناك طريقة حديثة للعلاج عن طريق الأحضان والتلامس.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأطباء النفسيين، عقب تداول منشور بإحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن رسائل مرسلة من العديد من السيدات، مفادها أنه أثناء علاجهن لدى أحد الأطباء النفسيين بمدينة طنطا تحرش بهن لفظياً، وطلب إرسال صور خاصة لهن ومحاولة إقناعهن بممارسة بعض الأعمال المنافية للآداب وإيهامهن بأن ذلك نوع من أنواع العلاج النفسي.

وبالفحص تبين قيام عدد من السيدات بالتقدم ببلاغات للجهات المختصة بشأن مضمون ما سبق، حيث تم تحديد الطبيب وضبطه.

وكشف الضحايا فى أقوالهن، لأنهن توجهن للطبيب في عيادته بحثا عن علاج نفسي، وادعي المشكو فى حقه أن هناك علاج جديد بالقبلات والأحضان هو علاج مناسب لهن، وأن هذه الطريقة معترف بها عالميا ويستخدمها عدد من الأطباء.

وأضافت الضحايا أنهن واجهن تلك المحاولات برفض قاطع، ولكن الطبيب كان يصر على ذلك وسبق وأن غافلهن وتحرش بهن.

وأكدت الضحايا أن الطبيب هددهن بالتشهير بهن الأمر الذي دفعهن لتقديم بلاغ ضده أمام النيابة العامة للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.