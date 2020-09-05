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نمساوى يحطم رقما قياسيا بالوقوف أكثر من 150 دقيقة فى صندوق مملوء بالثلج.. صور

السبت، 05 سبتمبر 2020 08:01 م
نمساوى يحطم رقما قياسيا بالوقوف أكثر من 150 دقيقة فى صندوق مملوء بالثلج.. صور جوزيف كويبيرل
رويترز

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حقق رجل نمساوى رقما قياسيا جديدا اليوم السبت بالوقوف في صندوق مملوء بمكعبات الثلج لمدة ساعتين و30 دقيقة و57 ثانية، وقضى جوزيف كويبيرل (42 عاما)، الذي لم يكن يرتدي سوى سروالا للسباحة، هذه المدة وهو مغطى بالثلج حتى كتفيه وواقف داخل صندوق شفاف ضاما ذراعيه إلى صدره، وحطم كويبيرل رقمه القياسي السابق الذي حققه العام الماضي لأطول فترة يتعرض فيها كامل الجسم للثلج وهي ساعتان وثمان دقائق و47 ثانية.

الرجل داخل صندوق الثلج
الرجل داخل صندوق الثلج

وبعد خروجه من ذلك المحبس المتجمد ليستمتع بالجو المعتدل في بلدة ميلك على نهر الدانوب حيث كان حشد صغير يتابعه في الساحة الرئيسية بالبلدة، قال كويبيرل للصحفيين "إنه شعور رائع.. الشمس قبل كل شيء.. الدفء جميل"، وتابع "سأعمل على وضع جوربين (على قدمي)، فأول جزء (في الجسم) يحتاج للتدفئة هو قدماك".

صندوق الثلج
صندوق الثلج
 
الرجل داخل الصندوق
الرجل داخل الصندوق
 
صندوق الثلج (2)
صندوق الثلج

 


النمسا

الثلج

أخبار النمسا

جوزيف كويبيرل

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