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مواطن بالشرقية يناشد وزيرة التضامن بعودة معاشه المنقطع لظروفه المرضية

السبت، 05 سبتمبر 2020 09:00 ص
مواطن بالشرقية يناشد وزيرة التضامن بعودة معاشه المنقطع لظروفه المرضية فتحى عبد العال
الشرقية- فتحية الديب

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قال فتحى عبد العال السيد 65 سنة مقيم المصرية التابعة لمركز منشأة أبوعمر بمحافظة الشرقية، إنه يعانى من أمراض مزمنة فضلا عن تركيبه شرائح ومسامير، أن لديه 4 بنات، وكان يتقاضى معاش من الشؤون الاجتماعية منذ 20 سنة، وكان معاش بسيط لكن يكفيه شر السؤال.

وتابع: منذ عامين توجهت ذات يوم للحصول على المعاش، فوجئت بإيقافه وبالسؤال عن السبب تم مطالبتى بإجراء كشف طبى حتى يتثنى لى حصوله على المعاش، وبالفعل توجهت إلى مستشفى الأحرار لإجراء الكشف الطبى فى الموعد المحدد، وجاء الرد بأن حالتى الصحية جيدة ولا أستحق المعاش، مع العلم بإجراء عملية تركيب شرائح، وكبر سنى وعدم قدرتى على العمل.

وناشد العم " فتحى" الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن بفحص شكوته وإعادته المعاش له، قائلا والله بمد يدى للناس.

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

 

 

 

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