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"ملوك الشمس" يتألقون فى معرض للآثار المصرية بالعاصمة التشيكية براج.. إنفو جراف

السبت، 05 سبتمبر 2020 02:00 م
"ملوك الشمس" يتألقون فى معرض للآثار المصرية بالعاصمة التشيكية براج.. إنفو جراف إنفو معرض ملوك الشمس
كتبت ـ آمال رسلان

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تعد المعارض الخارجية للأثار المصرية، أحد أهم عوامل الجذب السياحى والترويج للمقاصد المصرية.

ولذلك تحرص وزارة السياحة والآثار، على المشاركة بقطع أثرية مميزة فى المعارض الخارجية والتى تخصص لقطع مصرية، بهدف الترويج للسياحة المصرية بشكل عام والسياحة الثقافية على وجه الخصوص.

 

وشهدت العاصمة التشيكية براج، افتتاح معرض ملوك الشمس بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار، والذى يعد أحد المعارض المؤثرة دوليا، وإليك تفاصيل المعرض وأهم القطع الأثرية المعروضة:

 

جاءت فكرة إقامة المعرض بمبادرة من الجانب التشيكى بهدف تدعيم الروابط الثقافية بين مصر ودول العالم وجذب مزيد من السياح إلى مصر.

 

افتتح المعرض الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار أول أغسطس، وصلت القطع الأثرية إلى المتحف القومي ببراج، ومن المقرر أن يستمر لمدة ستة أشهر حتي فبراير 2021، وسيعرض 90 قطعة من نتاج أعمال البعثة التشيكية في منطقة أبو صوير الأثرية،

أهم القطع رأس تمثال للملك "رع-نفر-اف"، ويعرض مجموعة من الأواني الكانوبية و10 تماثيل أوشابتي من الفيانس ومجموعة من تماثيل الدولة القديمة منها لكبار رجال الدولة والموظفين.

 

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الاثار

ملوك الشمس

وزير الاثار

خالد العنانى

السياحة

براج

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