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مقاتلة روسية تعترض طائرة نرويجية فوق بحر بارينتسيفو لليوم الثالث على التوالى

السبت، 05 سبتمبر 2020 07:48 م
مقاتلة روسية تعترض طائرة نرويجية فوق بحر بارينتسيفو لليوم الثالث على التوالى مقاتلات - صورة أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلاتها من طراز ميج-31 اعترضت طائرات دورية نرويجية فوق بحر بارينتسيفو، وذلك لليوم الثالث على التوالى، حيث حصل آخر حادث من هذه الحلقة اليوم السبت، حيث قال المركز الوطنى لإدارة الدفاع عن روسيا التابع للوزارة، إن وسائل المراقبة الجوية الروسية رصدت يوم 5 سبتمبر هدفا جويا فوق مياه بحر بارينتسيفو كان يقترب من حدود الدولة الروسية.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، لفت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه من أجل تحديد هوية الهدف الجوى ومنع وقوع أى انتهاك لحدود الدولة الروسية، أقلعت مقاتلة من طراز ميغ-31 من قوام القوات الدورية للدفاع الجوى للأسطول الشمالى، موضحًا أن طاقم المقاتلة الروسية حدد أن الهدف الجوى هو طائرة دوريات من نوعP-3C Orion  تابعة للقوات المسلحة الجوية النرويجية.

 

وأوضح وزارة الدفاع الروسية أن المقاتلة الروسية، وبعد اتخاذ الطائرة النرويجية مسارا معاكسا وابتعادها عن الحدود الروسية، عادت بسلامة إلى مطار مرابطتها الدائمة، لافتا إلى أن كل تحليق المقاتلة الروسية جرى بالتوافق الصارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوى، وأنه لم يتم السماح بوقوع أى انتهاك لحدود الدولة الروسية من قبل الطائرة النرويجية.


روسيا

النرويج

اخبار روسيا

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