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مطالب بفتح النادى الاجتماعى للإسماعيلى.. ومصدر بالرياضة يكشف سبب الإغلاق

السبت، 05 سبتمبر 2020 01:00 ص
مطالب بفتح النادى الاجتماعى للإسماعيلى.. ومصدر بالرياضة يكشف سبب الإغلاق النادى الاجتماعى للإسماعيلى
الإسماعيلية – السيد فلاح

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استمرت جماهير النادى الإسماعيلى، تعاني منذ إنشاء النادى عام 1924، من عدم وجود نادى اجتماعى، أو متنفس للأعضاء، حتى قيام وزارة الشباب والرياضة، بدعم النادى بإنشاء نادى اجتماعى للنادى الإسماعيلى فى أرض النخيل المخصصة له، والمجاورة لمبنى الإذاعة والتلفزيون، بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث بقلب مدينة الإسماعيلية، على مساحة إجمالية تصل لنحو 27 فدان وتبلغ تكلفته نحو 400 مليونا.

ونجحت وزارة الشباب والرياضة فى تنفيذ مشروع النادى الاجتماعى للإسماعيلى، كما نجحت فى بناء مبنى اجتماعى وإدارى، وملاعب وحدائق، وبالفعل تم افتتاح النادى فى فى الخامس من مايو فى العام الماضى، ومر على افتتاحه أكثر من عام ونصف، ولكن حتى الآن، ولم يتم افتتاح النادى الاجتماعى أمام أعضائه، رغم انتهاء كل الإنشاءات داخل النادى بنسبة 100%.

والنادى الاجتماعى الجديد للإسماعيلى بأرض النخيل تم تنفيذه بدعم وزارة الشباب والرياضة وتحت إشراف وتنفيذ إدارة المشروعات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث على مساحة إجمالية تصل لنحو 27 فدان وتبلغ تكلفته نحو 400 مليون.

وتتساءل جماهير وأعضاء النادى الإسماعيلى، عن سبب عدم افتتاح النادى حتى الآن أمام الأعضاء، وتركه مغلقًا مهجورًا، حتى الآن وهو ما قد يكلف الدولة ميزانية أخرى وهى ميزانية الصيانة بسبب ترك النادى مغلقًا طوال هذه الفترة.

وقال عدد من جماهير النادى الإسماعيلى، أن تأخر افتتاح النادى أمام أعضائه يعد إهدارا للمال العام، بسبب حرمان النادى من فتح عضويات جديدة تحقق أموالًا طائلة فى خزينة النادى، بجانب الاشتراكات السنوية للأعضاء.

وكشف مصدر بمديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، لـ "اليوم السابع"، سبب إغلاق النادى حتى الآن، وعدم افتتاحه أمام الأعضاء هو عدم قيام وزارة الشباب والرياضة، بسداد باقى مستحقات المقاولين الذى انتهوا من إنشاء النادى حتى الآن، وهو ما تسبب فى إغلاق النادى لحين سداد مستحقاتهم واستلام النادى.

وطالبت جماهير النادى الإسماعيلى، مجلس إدارة النادى البدء فى طرح عضويات النادى بأسعار ليست كبيرة وبالتقسيط، فى ظل قيام إدارة النادى بتحديد 60 ألف جنيه ثمن العضوية، وهو ما اعتبرته الجماهير والأعضاء مبلغ كبير، حيث لا يجوز رفع عضوية النادى من 250 جنيها، هى ثمن العضوية حتى الآن، إلى 60 ألف جنيه لمجرد إنشاء نادى اجتماعى جديد للنادى، مطالبين ببدء العضوية بـ 15 ألف جنيه على أن يتم رفع أسعارها فيما بعد.

ويعد مشروع فرع نادى الإسماعيلى الجديد بأرض النخيل انجازًا رياضيًا واجتماعيًا وثقافيًا، كما يعد صرحًا رياضيًا عملاقًا وهو واحد من ضمن مشروعات التنمية بالإسماعيلية وحلم تحقق لأبناء الإسماعيلية.

وأقيم مشروع النادى الاجتماعى للإسماعيلى على ثلاثة مراحل، تضمنت المرحلة الأولى إنشاء الفرع، وملعب نجيل صناعى وملعب خماسى نجيل صناعى وملعب كرة سلة أكريليك، وملعبين كرة يد، وملعبين تنس ومبنى خدمات لخلع الملابس، أما المرحلة الثانية، فتضمنت حمامين سباحة تدريبيين وحمامين سباحة أخريين للأطفال، وشملت المرحلة الثالثة إنشاء مبنى اجتماعى متكامل وموقع عام، ويهدف إنشاء النادى الاجتماعى إلى تدبير موارد ذاتية للنادى، وتحقيق أقصى استفادة من المنشآت والخدمات.

كما يضم مشروع النادى الاجتماعى للإسماعيلى 4 حمامات سباحة، و12 ملعبًا، ما يضم المشروع مبنى اجتماعى رفيع المستوى، ومبنى خدمات لخلع الملابس، وحديقة أطفال، ومطعم، وقاعة أفراح، وموقع عام.

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النادى الاجتماعى للإسماعيلى (3)
 
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