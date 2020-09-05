اليوم السابع
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مصر للطيران تسير غدا 30 رحلة دولية تقل 3500 راكب إلى وجهات مختلفة

السبت، 05 سبتمبر 2020 02:58 م
مصر للطيران تسير غدا 30 رحلة دولية تقل 3500 راكب إلى وجهات مختلفة مطار القاهرة الدولى
كتب محمود عبد الغنى

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تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، غدا الأحد، رحلاتها إلى 30 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 3500 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
 
وصرحت مصادر بشركة مصر للطيران، بأن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، أمستردام، باريس، روما، لندن، ميونخ، ميلانو، برلين، ندجامينا، الخرطوم، الشارقة، بغداد، بيروت، واشنطن ، فرانكفورت، تورنتو و 3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من إسطنبول، أبوظبي، و 5 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة ورحلة واحدة إلى  أسوان، بالاضافة إلى 3 رحلات شحن جوى.
 
واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .
 
كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ،  بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.
 
 

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