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مصر ترسل مساعدات طبية للعراق لمواجهة أزمة كورونا بتوجيهات من الرئيس السيسي

السبت، 05 سبتمبر 2020 06:21 م
مصر ترسل مساعدات طبية للعراق لمواجهة أزمة كورونا بتوجيهات من الرئيس السيسي مصر ترسل مساعدات طبية للعراق لمواجهة أزمة كورونا
كتب زكى القاضي

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تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار تضامن مصر مع شعب العراق الشقيق للمساهمة في مجابهة انتشار فيروس كورونا، تم إعداد وتجهيز كميات كبيرة من المساعدات الطبية ومواد التطهير، والتي ستساهم في تخفيف العبء عن دولة العراق، تأتى تلك المساعدات انطلاقا من الدور المصرى الرائد تجاه الدول الشقيقة فى أوقات المحن والأزمات.

مصر ترسل طائرة مساعدات للعراق

وأقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة العراق محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومواد التطهير المقدمة من جمهورية مصر العربية فى إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع مصر بدولة العراق.

 

كان فى استقبالها عدد من المسئولين بجمهورية العراق، وأكد دكتور أحمد نايف الدليمي سفير جمهورية العراق بمصر على مدى أهمية تلك المساعدات في مساهمة قطاع الصحة العراقي في مجابهة انتشار فيروس كورونا، مشيدا بالجهود والمساعي المصرية في مساندة الدول العربية والأفريقية مقدمة الشكر والتقدير لمصر حكومة وشعبا.

 

ومن جانبهم، أعرب الجانب العراقي عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها في أوقات المحن والأزمات ، كما أكدوا أن تلك المساعدات تعكس روح المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين.

 

العراق

السيسى

كورونا

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اخبار السيسي

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