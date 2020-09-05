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مصر تؤكد استعدادها الكامل للتنسيق مع السودان لمواجهة تداعيات الفيضانات

السبت، 05 سبتمبر 2020 11:49 ص
مصر تؤكد استعدادها الكامل للتنسيق مع السودان لمواجهة تداعيات الفيضانات سامح شكرى - وزير الخارجية
كتب : أحمد جمعة

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أعربت جمهورية مصر العربية ، عن تضامنها الكامل مع حكومة وشعب السودان الشقيق، ووقوفها جنباً إلى جنب مع الأشقاء في السودان لمواجهة تداعيات السيول والفيضانات ، التي اجتاحت عدداً من الولايات السودانية وأدت إلى وفاة عدد من المواطنين وتدمير المنازل.

يأتي ذلك استنادا إلى الروابط الأخوية الراسخة التي تربط شعبي وادي النيل ووحدة المسار والمصير التي تجمع بين مصر والسودان.

 

وأعربت وزارة الخارجية المصرية ، في بيان صحفى، السبت، عن خالص التعازي في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت السودان الشقيق، مؤكدة على استمرار استعدادها الكامل للتنسيق مع الأشقاء في السودان اتصالاً بجهود الإغاثة الإنسانية اللازمة لمواجهة تداعيات تلك الفيضانات، معربةً عن ثقتها في تجاوز السودان حكومةً وشعباً لتلك الأزمة.

 

 


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