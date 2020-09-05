اليوم السابع
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مصر الطيران تسير 44 رحلة جوية تقل 4800 راكب إلى عدة وجهات

السبت، 05 سبتمبر 2020 11:09 ص
مصر الطيران تسير 44 رحلة جوية تقل 4800 راكب إلى عدة وجهات طائرة مصر للطيران
كتب محمود عبد الغنى

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تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري، اليوم السبت، رحلاتها إلى 44 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 4800 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
 
وصرحت مصادر بشركة مصر للطيران بأن الشركة سوف تسير رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلى كل من، امستردام، أثينا، بروكسل، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميونيخ، ميلانو، فيينا، اسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، الشارقة، الخرطوم، بيروت، تونس، جوبا، نيويورك، البحرين، و 3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من بغداد، أبوظبي، ورحلة واحدة استثنائية إلى جدة، و 9 رحلات داخلية بمعدل 4 رحلات إلى شرم الشيخ، و 3 رحلات جوية إلى الغردقة،  ورحلة واحدة إلى كل من أسوان، الأقصر، بالإضافة إلى 4 رحلات شحن جوى.
 
واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
 
 
كما تمت مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

مطار القاهرة

اخبار المطار

مصر للطيران

رحلات مصر للطيران

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