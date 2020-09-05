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مصرع 4 بينهم شقيقان فى حادث انقلاب سيارة بمياه مصرف بكفر الشيخ

السبت، 05 سبتمبر 2020 12:04 م
مصرع 4 بينهم شقيقان فى حادث انقلاب سيارة بمياه مصرف بكفر الشيخ إنقلاب سياره - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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لقى 4 أشخاص مصرعهم بينهم شقيقان، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمصرف طريق الزعفران أبو بدوي، بمركز الحامول، وتم نقل الجثامين لمستشفى الحامول المركزي.

تلقى اللواء خالد العزب مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة الحامول يفيد بعثور الأهالى على سيارة ربع نقل فى المياه ما بين قريتى الزعفران أبو بدوي، بدائرة المركز، على الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى الطريق المشار إليه، كما انتقل عدد من القيادات الأمنية إلى موقع الحادث وتبين وجود 4 جثث فى موقع الحادث وهم، محروس محمد الشرقاوي، 45 سنة، محمد فتحى عبد الهادي، 45 سنة، وشقيقه، عمر فتحى عبدالهادي، 35 سنة، عديله محمد عبد الحافظ، 60 سنة، ونقلت سيارات الإسعاف الجثث إلى مشرحة المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات،و تم إيداع الجثث بمشرحة مستشفى الحامول المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، فيما تجمع العشرات من أهالى الموتى أمام مشرحة المستشفى.


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