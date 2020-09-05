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مدينة سفاجا ترفع درجة الاستعداد لسوء الأحوال الجوية.. صور

السبت، 05 سبتمبر 2020 10:49 م
مدينة سفاجا ترفع درجة الاستعداد لسوء الأحوال الجوية.. صور الاستعداد لسوء الأحوال الجوية بسفاجا
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، مساء اليوم السبت، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بكافة القطاعات بالمدينة بسبب أحوال الطقس.

وأوضحت رئيس مدينة سفاجا في بيان لها أن مدينة سفاجا وحتى قرية النصر بالكيلو 85 تشهد حالة استقرارا في الأحوال الجوية، مضيفة أنه نتيجة هطول امطار غزيرة على طريق سفاجا _سوهاج، تم تشكيل لجنة عاجلة لفحص الطرق وتوفير احتياجات قرية النصر بالكيلو 85 بالتنسيق مع إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، برفع درجة الاستعداد لفرق الطوارئ ومعدات وسيارات الشركة بكافة الميادين الرئيسيّة بمدينة سفاجا، تحسبا لهطول أمطار بسبب التغير المفاجئ في الأحوال الجوية.

 

وأشارت رئيس المدينة إلى أن اللجنة المشكلة من إدارة الأزمات والدفاع الشعبي والمتابعة والمشتريات والحملة الميكانيكية والإنتاج والتعاون قامت بتمشيط الطريق من الكيلو 5 وحتى الكيلو 40 في الاتجاهين، ولا يوجد أي قطع او تجمعات مياه.

 

ولفتت رئيس المدينة إلى أنه تقدم تقديم العون للسيارات المعطلة على طريق سفاجا سوهاج، وتم تجهيز الكافتيريات والمسجد بالكيلو 40 لاستقبال اي سيارات بالطريق.

 

وأكدت "المغربي" على فتح طريق سفاجا قنا وكمين كيلو 5 أمام المركبات، فين حين أن طريق سفاجا سوهاج مازال مغلقا  لوجود كسر وتلفيات من الكيلو 34 حتى الكيلو 40، وتم التواصل مع هيئة الطرق لإصلاح الطريق وتسيير حركة المرور به.

كما تفقدت "رئيس المدينة" اصطفاف المعدات وتوزيع مجموعات الأزمات على النقاط الحيوية بالمدينة والأكمنة والتأكد من تأهب واستعداد كافة القطاعات بالإجراءات للازمة لمواجهة اي تغيرات مفاجأة في الجو.

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