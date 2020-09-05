مدينة إسنا تنجح فى مصادرة معدات ووقف بناء بالمخالفة للقانون

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، نحو رصد مخالفات التعدى بالبناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، إلى لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية المستمرة لكافة الخدمات بمحافظة الأقصر، وعدم التهاون والتصدى بكل حسم لتعديات بالبناء وإزالتها والتوجيهات بالمتابعة المستمرة لضبط مخالفات البناء وتقديمها للنيابة العسكرية خاصة أيام العطلات الرسمية.

وفى هذا الصدد قامت الأجهزة التنفيذية بقرية النمسا، اليوم السبت، برصد أعمال بناء وشدة خشبية لسقف دور ثانى استعدادا للبناء بالمخالفة وذلك بمنطقة الغابة بالقرايا التابعة مجلس قروى النمسا، بالمخالفة للقانون 119 لسنة 2008 وطبقا للمادة 59 من القانون، وعلى الفور قامت الأجهزة التنفيذية بالنمسا بإزالة المخالفة والتحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة، ومن جانبه شدد رئيس المركز بتحرير محضر مخالفة وإخطار مركز شرطة إسنا لاتخاذ شئونه فى إبلاغ النيابة العسكرية.

وكان قد عقد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اجتماعا بحضور نواب المركز والسكرتير العام ورؤساء القرى ومدير الإدارة الهندسية، ناقش خلاله عدة موضوعات من أبرزها ما جاء بالكتاب الدورى رقم 8، والكتاب الدورى رقم 241 لسنة 2020 والصادر من وزارة التنمية المحلية، وذلك بشأن الإسراع فى عملية تقنين أراضى الدولة، وتحصيل مستحقاتها، وإنهاء كافة حالات التقنين المعلقة وتحرير العقود لها، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز بمتابعة آخر المستجدات بملفى التقنين والتصالح فى مخالفات البناء لاسترداد حق الشعب.

وشدد رئيس المركز، على رؤساء القرى بإعداد تقرير يومى بمعدل الأداء يتضمن عدد الطلبات وعدد العقود وجملة المتحصلات وعدد العقود المنتظر تحصيلها، وأيضاً حصر كافة الحالات التى لم تنهى إجراءات التقنين وإدراجها ضمن موجات الإزالات المتتالية والحملات اليومية وإحالة أصحاب المخالفات للنيابة العسكرية وكذلك التصالحات فى المخالفات، مؤكدا بأن الجهود المبذولة فى ملف التقنين من العوامل الأساسية فى تقيين الأداء، كما تناول الاجتماع متابعة آخر المستجدات والتنبيه على المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح سرعة سداد جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقا للمساحة المحددة، وذلك طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، بعد أن تم مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح لمدة شهر، تبدأ اعتباراً من اليوم السبت الموافق 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل.