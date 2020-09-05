مدير اختبارات الـACT يكشف عن مفاجأة لطلبة الدبلومة الأمريكية خلال أيام

ماجد تمراز

قال أحمد فاخر المدير الإقليمي لاختبارات الـact، إن امتحانات نظام الـsat، اختبارات لمجمل وحصيلة العلوم التى درسها الطالب طوال السنوات الماضية وليست منهجا يتم دراسته بشكل منفصل، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يتطلب عمل الاختبارات بشكل إلكتروني وهو النظام الذى يعمل به العالم كله.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc"، الذي يذاع على قناة dmc: "مفيش حاجة اسمها اختبار سهل واختبار صعب، اللي يقدر يمتحن في الـsat يقدر يمتحن في الـact، ومش هيبقى فى مشاكل ودي مش حاجة جديدة، وكل دول العالم شغالة بنفس الطريقة، والحكومة المصرية أوجدت الحل، وإحنا شركة بتقدم الامتحانات في مصر وخارجها".



وتابع: "الطالب اللي هيقدر يمتحن في النظام الـsat، هيقدر يمتحن بسهولة اختبارات الـ act، وإحنا عندنا مفيش أي امتحان بيتسرب نهائيا، والأسعار متقاربة ما بين النظامين والفرق هو أن امتحاننا إلكتروني هو ورقي، وبنوعد طلبة الدبلومة الأمريكية بمفاجأة خلال أيام، وهنوفر آلاف الأماكن".