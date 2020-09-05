اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 08:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مدرسة للسجاد تعلم الأطفال القراءة بالجهود الذاتية لتطوير القرية (فيديو)

السبت، 05 سبتمبر 2020 07:59 م
مدرسة للسجاد تعلم الأطفال القراءة بالجهود الذاتية لتطوير القرية (فيديو) مدرسة السجاد
كتب: أسامة طلعت و خالد كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى قرية نائية ما بين الإسكندرية والبحيرة، يقوم أهالى نجع عون بتعليم أبنائهم الحرف المختلفة فى مدرسة للسجاد تجلس الفتيات لتتعلم صناعة السجاد من البداية للنهاية لكن قبل هذا هناك الكثير اتهامه.
 
 
تقول شيماء والتى انضمت لمدرسة السجاد والنول اليدوى منذ عامين تقول: التعليم يبدأ من فصول محو الأمية ليتعلم الأطفال القراءة والكتابة قبل البدء فى العمل لأن هناك الكثير من الحروف والأرقام التى يتم رسمها، ويجب على المتعلم معرفتها قبل البدء فى العمل الحقيقى .
 
أضافت شيماء: فترات التعلم تختلف من شخص إلى آخر، كما أن عمل السجاد يختلف على خبرة العامل فهناك سجادة تأخذ يومين وهناك أخرى تأخذ شهرين فى العمل.
 
ومن جهة أخرى أكدت إحدى العاملات بمدرسة السجاد أن التعلم لا يأخذ وقت طويل على حسب استيعاب المتعلم كما تمنت ان تتعلم القرية كلها هذه الصناعات حتى تزدهر وتتقدم.
 
مدرسة السجاد (2)
مدرسة السجاد (2)

مدرسة السجاد (3)
مدرسة السجاد (3)

مدرسة السجاد (4)
مدرسة السجاد (4)

مدرسة السجاد (5)
مدرسة السجاد (5)

مدرسة السجاد (6)
مدرسة السجاد (6)

مدرسة السجاد (7)
مدرسة السجاد (7)

مدرسة السجاد (8)
مدرسة السجاد (8)
.

 


مدرسة السجاد

صناعة السجاد

مدرسه السجاد

تعلم القراءة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المرور يغلق 4 طرق صحراوية بالبحر الأحمر وقنا بسبب سوء الأحوال الجوية

المرور يغلق 4 طرق صحراوية بالبحر الأحمر وقنا بسبب سوء الأحوال الجوية

لاعب مصرى فى إيطاليا ينشر فيديو لزوجته تردد الشهادة بعد إسلامها.. فيديو

لاعب مصرى فى إيطاليا ينشر فيديو لزوجته تردد الشهادة بعد إسلامها.. فيديو

وزير الأوقاف يفتتح 53 مسجدًا بمحافظة الشرقية الجمعة المقبلة

وزير الأوقاف يفتتح 53 مسجدًا بمحافظة الشرقية الجمعة المقبلة

سيدة تلتهم العضو الذكرى لزوجها بعد رفضه قتل فأر بحجرة النوم فى زامبيا

سيدة تلتهم العضو الذكرى لزوجها بعد رفضه قتل فأر بحجرة النوم فى زامبيا

"بائع الفريسكا" يزين منتدى شباب العالم بدعوة من الرئيس.. كاريكاتير

"بائع الفريسكا" يزين منتدى شباب العالم بدعوة من الرئيس.. كاريكاتير

السعودية تعلن ترميم منزل ضابط المخابرات البريطانى "لورانس العرب" لجذب السياح

السعودية تعلن ترميم منزل ضابط المخابرات البريطانى "لورانس العرب" لجذب السياح

تفاصيل فصل 3 عاملين بالبريد أضربوا عن العمل 2014.. الحيثيات: الإضراب محظور فى الوظيفة العامة.. والمفصولون حرضوا زملاءهم بإغلاق المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية.. وعدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة

تفاصيل فصل 3 عاملين بالبريد أضربوا عن العمل 2014.. الحيثيات: الإضراب محظور فى الوظيفة العامة.. والمفصولون حرضوا زملاءهم بإغلاق المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية.. وعدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة

حكاية صبر نهايتها نجاح.. محمد تحدى الشلل الدماغى وحصل على 93% بالثانوية العامة.. يكتب الشعر ويحب كرة القدم ويحلم بلقاء شيكابالا.. ووالدته تروى تفاصيل رحلة الإنجاز من رفض المدارس قبوله للتفوق فى الدراسة (فيديو)

حكاية صبر نهايتها نجاح.. محمد تحدى الشلل الدماغى وحصل على 93% بالثانوية العامة.. يكتب الشعر ويحب كرة القدم ويحلم بلقاء شيكابالا.. ووالدته تروى تفاصيل رحلة الإنجاز من رفض المدارس قبوله للتفوق فى الدراسة (فيديو)

الإعدام شنقا لطالب ثانوى قتل مواطنا لسرقة 200 جنيه فى السلام

الإعدام شنقا لطالب ثانوى قتل مواطنا لسرقة 200 جنيه فى السلام

بلومبيرج تكشف بيع شركات الطيران "بيجامات" وسودانى لتعويض خسائر كورونا

بلومبيرج تكشف بيع شركات الطيران "بيجامات" وسودانى لتعويض خسائر كورونا

شركة مياه القاهرة تعدل مواعيد قطع الخدمة عن 10 مناطق بالمحافظة غدا

شركة مياه القاهرة تعدل مواعيد قطع الخدمة عن 10 مناطق بالمحافظة غدا

تهرب من ضرائب بقيمة 11 مليار جنيه.. قصة سقوط رجل الأعمال صلاح دياب.. فيديو

تهرب من ضرائب بقيمة 11 مليار جنيه.. قصة سقوط رجل الأعمال صلاح دياب.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة