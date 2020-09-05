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محافظ كفر الشيخ يوجه بنقل سيدة مريضة لمركز متخصص فى العلاج النفسى والحركى

السبت، 05 سبتمبر 2020 05:27 م
محافظ كفر الشيخ يوجه بنقل سيدة مريضة لمركز متخصص فى العلاج النفسى والحركى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تمكن فريق التدخل السريع لمديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، بالتعاون مع هيام الطباخ، معاون محافظ كفر الشيخ، بتعليمات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من إنقاذ مشردة تهيم على وجهها فى شوارع مدينة دسوق، تزحف على ساعديها للانتقال من مكان لآخر بسبب قطع إحدى ساقيها، وتبين أنها موظفة سابقة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أن الموظفة " إيمان.ا.م.م.ب "، تقيم بمدينة فوه، موظفة سابقة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى "عمالة مؤقتة "، وذلك قبل أن تصاب بمرض نفسى تركت على إثره منزل أسرتها منذ أكثر من 4 سنوات، و تم رصد منشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" خاص بحالتها، وبعد عرضه على اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وجه فريق من التدخل السريع بالمديرية لمتابعتها.

وأضاف مسلم، تم العثور على الحالة أسفل كوبرى دسوق القديم "الحديدي" بجزيرة الرحمانية بمحافظة البحيرة،كما توجهت هيام الطباخ، معاون محافظ كفر الشيخ، إلى مكان العثور عليها، وتم نقلها إلى إحدى الجمعيات لمتخصصة فى العلاج النفسى والحركي، بمحافظة الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى هناك لعمل اللازم.

 


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