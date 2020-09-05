محافظ سوهاج يتفقد البازارات السياحية بالحديقة المتحفية بمدينة ناصر.. صور

سوهاج محمود مقبول

تفقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم السبت، 12 بازارا سياحيا بالحديقة المتحفية بمدينة ناصر، والتي تم إنشائها على مساحة 137 مترا مربعا، وتم تخصيصها لعرض منتجات أصحاب الحرف اليدوية والصناعات التي تشتهر بها محافظة سوهاج كصناعة النسيج، والتلي، والحرير، وذلك في إطار خطة المحافظة لإعادة إحياء الحرف التراثية ومساعدة أصحاب تلك الحرف في التسويق لمنتجاتهم.

رافق المحافظ خلال جولته عامر عوض رئيس حي شرق، والدكتورة إيناس محمد على مستشار المحافظة للتجميل والتشجير، ونجاة موسى مدير عام الشئون المالية والإدارية بالديوان العام.

وأوضح محافظ سوهاج أنه كان من الضروري تطوير الحديقة المتحفية؛ لبحث أوجه استغلالها بالشكل الأمثل وتشغيلها بما يتماشى مع خطة التنمية للمحافظة، مشيرا إلى رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمسلة الفرعونية والديوان العام، موجها بالاهتمام برفع مستوى النظافة بالشوارع والميادين للظهور بالشكل الحضارى المناسب.

ويذكر أن الحديقة المتحفية بمدينة ناصر قد شهدت أعمال تطوير وتجميل على مساحة 4123 متر مربع، ضمن الخطة الاستثمارية لحي شرق سوهاج، وشملت أعمال التطوير أعمال الدهانات وتركيب الرخام، والطوب الحراري والزلط الملون، والبرجولات الخشبية، وأعمال الكهرباء واللاند سكيب، كما تم دهان السور بالكامل، وتركيب البلدورات والإنترلوك، والكهرباء، ومقاعد خشبية، و سور خشبي من أشجار الكافور والكازورينا، وإنشاء 12 بازار سياحي للتسويق لمنتجات الحرف التراثية بالمحافظة.