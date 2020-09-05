محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات خدمية وتنموية بالطور.. صور

جنوب سيناء فايزة مرسال

أجرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية بمدينة طور سيناء، رافقه خلالها المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء، فور الانتهاء من افتتاح 7 مساجد أمس الجمعة بعدد من مدن المحافظة منها مسجدين شارك فى افتتاحهما، وزير الأوقاف أمس بمدينة طور سيناء.

وفى إطار جولاته المتواصلة ومتابعته لكافة الأعمال الجارية، وخاصة المعدة للافتتاح، وعلى رأسها مشروع تطوير مدينة طور سيناء، تابع المحافظ أعمال تجميل سور البحرية وساحة العلم وشارع 306 وميدان أفريقيا وشارع كورنيش الطور وميدان النصر وشاطئ الفيروز العام، ووجه رئيس المدينة بوضع خطة عمل على مدار الأربع والعشرين ساعة مع بذل جهود مضاعفه لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات لافتتاحها ضمن المرحلة الأولى للارتقاء بعاصمة المحافظة.

كما وجه المحافظ اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ بمد يد العون لمدينة طور سيناء والمعاونة فى طلاء البلدورات وأعمدة الإنارة بشوارع المدينة، نظرا لضخامة حجم المشروعات الكبرى وحجم الأعمال الضخمة وغير المسبوقة الجارى تنفيذها بطور سيناء، وحتى يتم افتتاحها فى الأسابيع القليلة القادمة.