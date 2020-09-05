محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بعدد من إدارات الديوان العام

بورسعيد - السيد فلاح

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا مع عدد من مديري إدارات الديوان العام لمتابعة سير العمل وانتظامه داخلها.

واستمع محافظ بورسعيد إلي مقترحات تطوير مستوى العمل والأداء من فاطمة حسني، مدير إدارة التعاون الإنتاجي والمهندسة نيرمين نشأت، مدير التخطيط العمراني.

وأكد محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكل قطاعات المحافظة، لافتًا إلى أهمية العمل الجماعي من خلال التعاون والتنسيق بين الإدارات والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وشدد محافظ بورسعيد خلال الاجتماع علي ضرورة التزام جميع العاملين بالإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا علي سلامتهم وضرورة ارتداء الكمامات.