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محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير محيط منفذ النصر الجمركى.. صور

السبت، 05 سبتمبر 2020 04:53 م
محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير محيط منفذ النصر الجمركى.. صور أعمال تطوير محيط منفذ النصر الجمركى
بورسعيد - السيد فلاح

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واصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جولاتة الميدانية اليوم لمتابعة سير العمل فى عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، حيث تابع سير العمل فى توسعة محيط منفذ النصر الجمركى بعد إزالة العشوائيات من المنطقة، وذلك لاستيعاب حركة سيارات الشاحنات حيث من المقرر مرور جميع سيارات الشاحنات من منفذ النصر بعد إغلاق منفذ الشاحنات رافقة خلالها أحمد زغلف، رئيس حى الجنوب والشركة المنفذة للأعمال

وشدد محافظ بورسعيد على سرعة الانتهاء من أعمال التوسعة بالمنطقة لاسيما بانه سيتم غلق منفذ الشاحنات بالتوازى مع أعمال تطوير شارع الشاحنات وذلك بعد الانتهاء من كافة الأعمال الجارية.

يذكر بأنه سيتم إقامة 3 حارات لسيارات النقل بمنفذ النصر مع وجود حارة احتياطى خاصة مع خروج الحاويات من الميناء لشارع عزمى ثم منفذ النصر خلال أوقات محددة، وعبر قوافل منعا للتكدس والاذدحام الناتج عن مرور الشاحنات .

كما تفقد محافظ بورسعيد منطقة هاجوج بجنوب بورسعيد بعد إزالة، ورفع العشوائيات منها ضمن خطة تطوير منطقة المنفذ لتشكل عمل متكامل وبانوراما حضارية للمنطقة.

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أعمال تطوير محيط منفذ النصر الجمركى
 
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محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير محيط منفذ النصر الجمركى
 
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جولة محافظ بورسعيد بمحيط منفذ النصر الجمركى
 
 

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