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محافظ المنوفية يعلن إزالة تعديات على مساحة 1132 مترا ببركة السبع وتلا

السبت، 05 سبتمبر 2020 08:10 م
محافظ المنوفية يعلن إزالة تعديات على مساحة 1132 مترا ببركة السبع وتلا اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار إزالة كافة التعديات دون استثناءات، حيث تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية حملاتها المكبرة استكمالا لتنفيذ أعمال الإزالات المخالفة لأحكام القانون حفاظاً على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة تحقيقاً للصالح العام، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة وردع المخالفين.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بتنفيذ إزالة لعدد 16 قرار على مساحة 500 متر مربع بناحية كفر ربيع وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك استكمالا لتنفيذ أعمال الإزالات المخالفة ضمن الموجة الـ 16 لإزالة التعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

كما قامت الوحدة المحلية ببركة السبع بشن حملة إزالات مكبرة لازالة مخالفات البناء التى لم يتم التصالح عليها، حيث تم إزالة حالتين على مساحة 184 متر مربع بقرية هورين، فضلاً عن تنفيذ إزالة حالتين أخرين على مساحة 448 متر مربع بناحيتى الشهيد فكرى وأبو مشهور .

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمستمرة والتصدى للمخالفين وتنفيذ الإزالات المخالفة فى المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بهذا الشأن، مشيراً إلى تكثيف الحملات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل بحزم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير.


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إزالة التعديات

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