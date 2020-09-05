اليوم السابع
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محافظ المنوفية يبحث تحقيق رغبة طالبة مصابة بذئبة حمراء للإلتحاق بطب الأسنان

السبت، 05 سبتمبر 2020 01:57 م
محافظ المنوفية يبحث تحقيق رغبة طالبة مصابة بذئبة حمراء للإلتحاق بطب الأسنان جانب من اللقاء
المنوفية فريق المحافظات

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التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، الطالبة بسنت وليد أبو غربية الحاصلة على شهادة الثانوية العامة لعام 2020 بمدرسة نصر عبدالغفور الثانوية بنات بمنوف والمصابة بمرض الذئبة الحمراء المزمنة، وذلك لبحث سبل تحقيق رغبتها في الحصول على منحة دراسية بإحدى الجامعات للإلتحاق بكلية طب الأسنان بعد نشر حالتها الصحية على مواقع التواصل الإجتماعى، جاء ذلك خلال إستقباله لها ولأسرتها بمكتبه بالديوان العام .

استمع محافظ المنوفية للطالبة بسنت والحاصلة على مجموع 95,24 % علمى علوم رغم إصابتها بهذا المرض المزمن وإصرارها على التحدى لمرضها وإستكمال دراستها لتحقيق رغبتها في التفوق والإلتحاق بكلية طب الأسنان إلا أن مرضها حال بينها وبين تحقيق رغبتها.

وعلى الفور أكد محافظ المنوفية لأسرة الطالبة على أنه سيتم تحرير خطاب لوزير التعليم العالى لبحث إمكانية توفير منحة دراسية لها بإحدى الجامعات الأهلية نظراً لظروفها الصحية وتحقيق رغبتها في الإلتحاق بكلية طب الأسنان حفاظاً على مستقبلها التعليمى، مؤكداً حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لها.

يأتى هذا اللقاء في إطار حرص محافظ المنوفية على التواصل الدائم مع المواطنين للتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهلهم ، مؤكداً بأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر جهداً في تذليل العقبات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جدير بالذكر أن الطالبة بسنت قد ناشدت وزير التعليم العالى عبر مواقع التواصل الإجتماعى بمساعدتها في تحقيق رغبتها بالحصول على منحة دراسية للإلتحاق بكلية طب الأسنان.

 

 


أخبار مصرية

الذئبه الحمراء

طب الاسنان

وزير التعليم العالى

الثانويه العامه

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